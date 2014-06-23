Sincan'da terörle mücadele bilançosu



Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de mayıs ayında düzenlenen bir bombalı saldırıda 40'a yakın kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in talimatıyla 1 yıl devam edecek bir terörle mücadele kampanyası başlatılmıştı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua, terörle mücadele kampanyasının 1 aylık bilançosu hakkında Sincan Uygur özerk bölgesi emniyet müdür yardımcısı Wang Qianrong'un bilgi verdiğini duyurdu.

Buna göre güvenlik güçleri vatandaşlar tarafından yapılan 400'den fazla ihbarı değerlendirerek bir dizi operasyon düzenledi. 32 terör hücresinin ortaya çıkarıldığı operasyonlarda 380'den fazla zanlı yakalandı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 ton 150 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Mahkeme önüne çıkarılan zanlılardan 315'i "terörist saldırı, aşırı dincilik, silah ve patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından ötürü tutuklandı. Sanıkların idam veya müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.