Sincan'da karakol baskını iddiası

Çin merkezi yönetimi, yoğunlukla Uygur Türkleri'nin yaşadığı özerk Sincan bölgesinde bir karakola baskın düzenlendiğini ve saldırganların öldürüldüğünü açıkladı. Bilge sakinleri ise ölenlerin düğün hazırlığı yapan bir Uygur ailesinin üyeleri olduğunu öne sürüyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin Sincan yönetiminin resmi internet sayfasına dayandırdığı haberde, ellerinde patlayıcı maddeler ve bıçaklar bulunan saldırganların bir polis karakolunu hedef aldıkları ve polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu, karakola saldırı düzenleyen sekiz kişinin öldürüldüğü ve kaçan bir saldırganın da Kaşgar yakınlarında ele geçirildiği ifade edildi. Polis yetkilileri, öldürülenler ve olay üzerine açıklama yapmazken olayın incelenmesi için soruşturma açıldığı bildirildi.

Uygurlar'ın yaşadığı Sincan bölgesinde, son olarak yaklaşık iki hafta önce Kaşgar bölgesinde çıkan çatışmada, 16 kişi hayatını kaybetmişti. Pekin yönetimi, bir grubun güvenlik güçlerine saldırdığını açıklarken, bölge sakinleri hayatını kaybedenlerin düğün hazırlığı yapan bir Uygur ailesinin üyeleri olduğunu öne sürüyor.

Uygur Özerk Bölgesi ile Çin arasındaki gerilim uzun yıllara dayanıyor. Pekin yönetimi, Uygurlar'ı terörist saldırılar düzenlemekle suçlarken, nüfusu yaklaşık 9 milyonu bulan Uygurlar Çin tarafından siyasi ve ekonomik baskı altına alındıklarını öne sürüyor.