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Dünya
Deutsche Welle

Sincan'da kanlı saldırı

Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in ziyaret ettiği Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir tren istasyonuna düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü. Şi Cinping, sorumluların "en ciddi şekilde cezalandırılacağını" açıkladı.

01 Mayıs 2014 16:02

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bir süredir Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret ediyordu. Şi Cinping'in ziyaretini tamamlamasının hemen ardından Urumçi'deki Güney Tren İstasyonu'na bir terör saldırısı düzenlendi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, patlayıcıların infilak etmesinin ardından bir grup bıçaklı saldırgan kalabalığa saldırdı. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4'ü ağır olmak üzere 79 kişi de yaralandı.

Devlet Başkanı Şi Cinping, sorumluların "en ciddi şekilde cezalandırılacağını" açıkladı. 2012'de devlet başkanlığına getirilen Şi Cinping, göreve geldiğinden bu yana bölgeyi ilk kez ziyaret ediyordu. Şi, incelemeleri sırasında "terörle mücadeleye ağırlık verileceğini" duyurmuştu.

Münih merkezli Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dilşat Raşit, Şi Cinping'i eleştirdi. Raşit, "Zaten karışık olan durumu yatıştırıcı, yapıcı önlemler yapacağına, Uygurları silahla bastırma yoluna gidiyor" görüşünü savundu.

Mart ayında da Çin'in güneyindeki Yunnan vilayetinde maskeli kişiler palalarla tren istasyonunda bulunan yolculara saldırmış, 29 kişi ölmüş, 143 kişi de yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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