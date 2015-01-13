Sincan'da işkence gören çocukların davasına erteleme

Sincan Cezaevi’nde işkenceye maruz kaldıkları halde “mala zarar vermek, memura mukavemet, tehdit ve yaralama” gerekçesiyle yargılanan 11 çocuğun davanın ikinci duruşması bugün Ankara'da görüldü. Duruşmaya katılan çocuk, kendisine işkence yapan gardiyanlarla aynı cezaevinde bulunduğundan güvenlik gerekçesiyle savunmasını vermedi. Dava 30 Nisan’a ertelendi.

Bianet’te yer alan habere göre, Avukat Senem Doğanoğlu duruşmada hazır bulunan tek çocuğun hâlâ Sincan Cezaevi’nde kalmakta olduğunu hatırlattı ve çocuğun bu durumu duruşmada dile getirdiğini anlattı.

“Çocuk Sincan’da kalmakta olduğunu söyleyerek savunmasını vermek istemedi.

“Burada bir teşhis işleminde bulunursa güvenlik sorunu yaşayacağını söyledi. Bu da kabul edildi.

“Çocuk mayıs ayında yaşını dolduracak ve F tipine geçecek. Savunmasını da o zaman yapacak.”

Kamera kayıtları

Avukat Doğanoğlu bugün gardiyanların ifadeleri alınırken müşahede odasının kayıtları olduğunu tespit etiklerini söyledi.

“Bugün şikayetçi gardiyanların müşahede odasına yönelik ifadelerini de aldık.

“O esnada ortaya çıktı ki aslında kamera kaydı var. Ancak kayıt dosyaya yollanmamıştı, bu kaydın da istenmesini talep ettik, bu doğrultuda karar alındı.”

Adalet Bakanlığı müdahil

Doğanoğlu’nun verdiği bilgilere göre, kamera kayıtları bilirkişi tarafından çıkarılacak.

Gardiyanların şikayetçi olarak katılma talepleri de bütün ifadeleri tamamlandıktan ve görüntüler izlendikten sonra karara bağlanacak.

Doğanoğlu kamu malına zarar verme iddiasıyla Hazine vekilinin, dolayısıyla Adalet Bakanlığı’nın davaya katılma talebinin kabul edildiğini de belirtti.

Üç çocuk başka nedenlerle tutuklu

0 Nisan 2015'e ertelenen davanın tutuklusu yok. Yargılanan çocuklardan üçü başka nedenlerle tutuklu olarak cezaevinde. Bu çocuklardan biri Sincan’da, ikisi başka cezaevlerinde tutuluyor. Diğerleri tutuklu değil.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun (TİHV) İnceleme Raporu’nda açık biçimde “1 Ocak 2014’te Sincan Cezaevi’ndeki çocuklara işkence ve kötü muamele uygulandığı” ifade ediliyor.

Ne olmuştu?

1 Ocak 2014 tarihinde Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi’nde iki farklı koğuşta tutulan 11 çocuk tutukluya gardiyanlarca işkence ve kötü muamele yapıldı.

İşkence ve kötü muameleye maruz kalan 11 çocuk şimdi “yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar vermek, memura mukavemet“ gibi gerekçelerle yargılanıyor.