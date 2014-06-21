'Sincan’da 13 saldırgan öldürüldü'



Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, saldırganlar Yecheng polis merkezine bomba yüklü araçla saldırı düzenleme girişiminde bulundu.

Çıkan çatışmada 13 saldırgan öldürülürken 3 polis memuru da yaralandı. Yetkililer olayla ilgili ayrıntı vermedi.

Urumçi'de nisan ayında düzenlenen bombalı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetmiş, 94 kişi de ağır yaralanmıştı.

Mart ayında Çin'in güneybatısındaki Kunming'de bir tren istasyonuna düzenlenen bıçaklı, palalı saldırıda en az 29 kişi ölmüş, 130'un üzerinde kişi de yaralanmıştı.

2012'de devlet başkanlığına getirilen Şi Cinping, Sincan Uygur özerk bölgesine mayıs ayında düzenlediği ziyarette, "terörle mücadeleye ağırlık verileceğini" duyurmuştu.