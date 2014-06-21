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Dünya
Deutsche Welle

'Sincan’da 13 saldırgan öldürüldü'

Çin'in Sincan Uygur bölgesinde bir polis merkezini hedef alan saldırganlardan 13'ü öldürüldü.

21 Haziran 2014 17:29


Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, saldırganlar Yecheng polis merkezine bomba yüklü araçla saldırı düzenleme girişiminde bulundu.

Çıkan çatışmada 13 saldırgan öldürülürken 3 polis memuru da yaralandı. Yetkililer olayla ilgili ayrıntı vermedi.

Urumçi'de nisan ayında düzenlenen bombalı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetmiş, 94 kişi de ağır yaralanmıştı.

Mart ayında Çin'in güneybatısındaki Kunming'de bir tren istasyonuna düzenlenen bıçaklı, palalı saldırıda en az 29 kişi ölmüş, 130'un üzerinde kişi de yaralanmıştı.

2012'de devlet başkanlığına getirilen Şi Cinping, Sincan Uygur özerk bölgesine mayıs ayında düzenlediği ziyarette, "terörle mücadeleye ağırlık verileceğini" duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Sincan UygurXinhuaYechengKunmingCinping Sincan UygurDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/rtr/NH

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