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Dünya

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde başörtüsü yasağı

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kadınların toplu taşıma araçlarına başörtüsü, peçe ve burkayla binmesini yasakladı

06 Ağustos 2014 22:57

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde Uygurlara uygulanan yasak ve kısıtlamalara bir yenisi daha eklendi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki Karamay kenti yetkilileri, kadınların toplu taşıma araçlarına başörtüsü, peçe ve burkayla binmesini yasakladı.

Sadi Kaymaz’ın DHA’da yer alan haberine göre, Çin 'in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde Uygurlara uygulanan yasak ve kısıtlamalara bir yenisi daha eklendi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki Karamay kenti yetkilileri, kadınların toplu taşıma araçlarına türban, peçe ve burkayla binmesini yasakladı. 

Karamay Daily gazetesi tarafından duyurulan yasaklar, uzun sakallı erkekleri de kapsadı. Resmi verilere göre, 1 milyona yakın kişinin yaşadığı Karamay kentinde nüfusun yüzde 75'ini Han kökenli Çinliler oluşturuyor. Bölgenin kuzeyinde yer alan ve zengin petrol yataklarıyla tanınan kentte Uygurlar azınlık durumuna düşmüş bulunuyor. 

Olaylar artıyor 

Çin medyasına göre, Uygur bölgesinde son 2 yılda meydana gelen şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 300'e yaklaştı. Olayları terör eylemi olarak niteleyen Pekin yönetimi, radikal İslamcılık akımının bölgede etkili olduğunu ve terör örgütlerine zemin hazırladığını öne sürüyor. 

Uluslararası insan hakları teşkilatlarıysa, Uygurlara yönelik kültürel ve dini baskıların şiddet eylemlerine yol açan başlıca faktör olduğuna dikkat çekiyor.

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