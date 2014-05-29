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Dünya

Çin'de Uygurlara stadyumda idam cezası

Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde stadyumda gerçekleşen yargılamayı 7 bin kişinin izlediği kaydedildi

29 Mayıs 2014 12:42

Çin, Doğu Türkistan'da 55 Uygur "kasten adam öldürmek, bölücülük ve terör faaliyetine karıştığı" suçlamasıyla stadyumda gerçekleşen yargılamada üç kişiye suçundan idam cezası verdi.

Şinhua ajansının haberinde, Yüksek Halk Mahkemesi'nde görülen duruşmanın eyaletin İli Kazak Özerk Bölgesi'ndeki bir stadyumda kamuya açık yapıldığı vurgulandı ancak isnat edilen suçlardan hüküm giyenlerin kaç yıl hapis cezası aldığı bilgisi verilmedi. 

Mahkemenin ayrıca 65 kişi hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı verdiği bildirildi. 

Çin'in ulusal basınındaki haberlerde, duruşmayı 7 bin kişinin izlediği kaydedildi.

 

Bir sene önceki olaya üç idam

 

Mahkemenin, toplu duruşmada, geçen yıl aynı bölgede bir olaya karıştığı iddia edilen üç kişi hakkında da idam kararı aldığı açıklandı.

Zanlıların, geçen yıl eyaletin Yining kentinde, "ellerindeki bıçaklarla aralarında 3 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu aynı aileden dört kişiyi öldürdüğü" öne sürüldü.

Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de geçen hafta bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda da 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, saldırının ardından "polisin, ülke genelinde bir yıl boyunca terörle mücadele operasyonları düzenleyeceğini" açıklamıştı. Güvenlik güçlerinin, şüpheli durum ve şiddet unsurlarıyla alakalı bilgileri bir havuzda toplayacağı duyurulmuş, farklı eyaletlerde de silahlı devriyelerin ve güvenlik kontrollerinin artırılacağı kaydedilmişti. 

Yerel makamlar, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde mayıs ayında 200 kişinin gözaltına alındığını açıklamış ancak tutuklamaların tarihleriyle ilgili ayrıntılı bilgi vermemişti.

 

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