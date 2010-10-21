-SİNCAN METROSUNUN YAPIMIYLA BAŞLANACAK ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, metro çalışmalarına Sincan ve Keçiören hatlarından başlanacağını bildirerek, ''Son olarak Çayyolu metrosu yapılacak. Çalışmalar nüfusa göre yapılacak. Buna siyasi anlam koymak mantıksız bir şey'' dedi. Altınpark'taki Belediye Evi'nde gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Gökçek, bir gazetecinin metro çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile geçen hafta bir görüşme yaptığını, önümüzdeki hafta da yeni gelişmelerin yaşanmasını beklediğini ifade etti. Gökçek, ''Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı arasında sözleşmenin imzalanması gündemde. Süratle metroların kalan kısımlarının yeni ihalelerinin yapılarak devamı söz konusu. Ulaştırma Bakanlığı, mevcut sözleşmelerin biri hariç diğerlerinin tasfiyesini arzu ediyor. Yeni ihalelerin yapılarak, kısa sürede metroların ihalesine başlanacak. İnşallah 2011 bütçesine Ankara metrosu ile ilgili ödenek konacak. Bu suretle Ankara metrolarının süratle bitirilmesine çalışılacak. Kısa süre içinde önce Sincan, sonra Keçiören metrosu ondan sonra Söğütözü-Kızılay metrosu biter'' dedi. Yerel seçimler öncesi zaman kalırsa Çayyolu metrosunun da bitmesini umut ettiklerini ifade eden Gökçek, ihale biter bitmez başlayacak inşaatların 1.5 yılda bitmesini tahmin ettiğini söyledi. Sincan ve Keçiören hatlarındaki metro çalışmalarının eş zamanlı başlayacağını bildiren Gökçek, ''Çayyolu'nun sona kalmasının sebebi de son derece basit. Keçiören'in nüfusu 700 bin, Sincan'ın Etimesgut ile nüfusu 500 bin, Çayyolu'nun nüfusu ise 150 bin. Dolayısıyla öncelik kalabalık olan yere verilecek. Siyasi anlam koymak mantıksız bir şey'' diye konuştu. En önemli önceliğin trafiğin fazla sıkıştığı yere hizmeti götürmek olduğunu anlatan Gökçek, Çayyolu trafiğinin ise Eskişehir Yolu, Sabancı Bulvarı ve İncek Bulvarı sayesinde rahatladığını belirterek, ''Bir Keçiören ile orada çekilen sıkıntıyla Çayyolu'nu mukayese etmek mümkün değil. Önce Keçiören önce Sincan, bu iş tartışılmaz'' dedi. -TRAMVAY İHALESİNİ 6 AYDA BİTİREBİLİRİZ- Tramvay çalışmalarına ilişkin soru üzerine de Gökçek, tramvayla ilgili ihale açmadan önce ön görüşmeleri yapmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi: ''Berlin'de bir fuara gittim ve orada firmalarla görüştük. İki tanesi buraya geldi görüştük, ikisi de olumlu izlenimler verdi. Sanıyorum 15 gün içinde 2 firma daha gelecek. Çok firma olması lehimize. Arzumuz birden çok firmanın bu işe ilgi göstermesi. Sonuçta biz bu işi yap-işletle yaptıracağız. Ümit ediyorum 6 ayda bu ihaleyi bitirebiliriz. 100 kilometre istiyoruz. 4 hat üzerinde çalıştık. Hepsine aynı şeyi söylüyoruz. Bu fizibilite çalışmalarında hat değişikliklerini teklif edebilirsiniz. Ama bizim düşündüğümüz hatlardan birincisi Şentepe, ikincisi Etlik, Yükseltepe, Ufuktepe, üçüncüsü Mamak Altındağ ve dördüncüsü de bu hatlardan birinin devamı olarak Turan Güneş Bulvarı'nın sonuna kadar gitmedir.'' Tüm hatların Kızılay'a bağlanacağını ve metro gibi büyük ve pahalı bir yatırım olmadığını kaydeden Gökçek, ''Kentin içinde bir şeridi bunlara tahsis edeceğiz, toplu taşımın hakkı olacak ve araç giremeyecek'' dedi. -24 METRELİK DEV OTOBÜSLER, 8 AY İÇİNDE TRAFİKTE OLACAK- ''Yeni bir çalışmamız var, yine yurt dışı gezisinde çift körüklü, yani 3 parça 24 metrelik dev otobüslerle ilgili olarak görüşmeler yaptık'' diyen Gökçek, bu otobüslerin bir nevi minik tramvay sayılabileceğini söyledi. Gökçek, ''Enteresan olgu şu, ön teker nereden geçerse en arkadaki teker de oradan geçiyor. Normal yolcu kapasitesi 200 ama bizimkilerde 350'ye kadar çıkar. Metrobüsten büyük oluyor. 12 metreden bile dönüyor. Hollanda'da Eindhoven'da kendi gözümle gördüm. Sayısı üzerinde çalışıyoruz. Minimum 120 tane alırız. Karar verirsek hemen ihaleye çıkıyoruz. 6 ay ila 8 ay içinde trafikte olur, kesinlikle alacağım'' diye konuştu. Bu dev otobüslerin maliyet açısından da Belediyeye çok büyük yararları olacağını rakamlarla açıklayan Gökçek, şunları bildirdi: ''Bizim bir araç için minimum personel giderini hesapladığınız zaman 5 yılda 600 bin lira ediyor. Otobüslerin fiyatı 600-700 bin lira civarında. Personelin birine ihtiyaç kalmayacağı için de tasarruf yapmış oluyorsun. Kızılay'a çift kapılı, yani sağda ve solda kapıları olan otobüsleri sokacağız. Burada normal yönden gidecekler ve Kızılay'da sol kapıyı açacaklar. Diğer duraklarda ise sağ kapı kullanılacak. MAN belediye otobüslerini de biz çok ucuza almıştık. Bizim aldığımız fiyata alan ikinci bir belediye yoktur. Bununla ilgili güzergah çalışması yapıyoruz. Bir kere ilk güzergah olarak Mamak'ta viyadüğün altından kaldırıp, Altındağ ve Siteler'i toplayarak Kızılay'a getirmeyi planlıyoruz. Bu konu daha kesin değil. Öyle bir iş yapmamız lazım ki düzeni bozmadan en güzel verimi almamız ve geleceği düşünmemiz lazım.'' -YAPILACAK TÜNEL YOLLAR TRAFİĞİ RAHATLATACAK- Gökçek, başkent ulaşımını rahatlatmak amacıyla geliştirilen tünel yollar projesi ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi: ''Ben göreve geldiğimde 350 bin araç trafikteydi, şimdi 1 milyon 300 binleri zorluyor. 3-4 kat arttı araç sayısı. Yıllık 50 bin araç başkent trafiğine giriyor. Bunun anlamı şu, şimdi araçları 10'ar metre aralıklarla dizdiğiniz zaman 500 kilometre eder. 4 şerit halinde 125 kilometre yol yapsanız ancak bir sene önceki durumunuzu muhafaza ediyorsunuz. Ayrıca 17 seneden beri trafiğe araç giriyor. Minimum bin 500 kilometre lazım. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna eder ki bu da fiilen mümkün değil. Benim yaptığım bütün alt üst geçitleri üst üste koysanız maliyet olarak 10-12 kilometre metro ancak eder. Hadi bir hattı hallettik. Sonra? Ankara yüzde 85 büyüdü, mantığı yok bu işin. Mecbursunuz bu araçlara yol bulmaya. Buna çözüm olarak Ankara'ya tünel yol projesi yapılması. Önce Keçiören'den olmak üzere tünel yollara başlamak istiyoruz. Keçiören'den yapacağımız tünel yollarla İstanbul yolu, Eskişehir yolu hatta Konya Yolu'na kadar hat geçirmek istiyoruz. Devamlı akan, ara ara çıkışları olan yollar. Görüşmeler yaptık. Çinliler bu konuda uzman. Yap-işlet ile rahatlıkla yapılabilecek bir proje. Bu konuda çok ciddi gayretlerimiz var. Onu de seçimden önce bitirmek istiyoruz. Bir tünel yoldan 4 şerit olursa günde 60 bin araç geçiyor. Trafiğin yükünü hafifletebiliyorsunuz.'' Ulaşım probleminin hiç bir zaman bitmeyeceğini, yurtdışında da bütün kentlerin trafiğinde aynı sorunların bulunduğunu kaydeden Gökçek, Ankara'da bisiklet yolu yapılırsa bisiklet alışkanlığı olmadığı için çok sayıda kaza meydana geleceğini söyledi.