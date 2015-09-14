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Sincan Kaymakamlığı, yetiştirme yurdundaki dayak görüntüleriyle ilgili kararını verdi: Çocuklar şakalaşmış!

Olayı çocukların şakalaşması olarak değerlendiren kaymakamlık, soruşturma izni vermedi

14 Eylül 2015 22:31

Sincan Kaymakamlığı, Sincan Yetiştirme Yurdu’nda 29 Nisan’da yaşları 14 ile 16 arasında değişen büyük çocukların küçüklere yönelik işkenceye varan dayak görüntüleriyle ilgili yurt müdürü ve yardımcısı hakkında soruşturma izni vermedi. Sadece nöbetçi amir hakkında soruşturma izni veren Sincan Kaymakamlığı, olayı çocukların “şakalaşması” olarak nitelendirdi.

Özel bir televizyon kanalında iki ay sonra yayımlanan görüntüler üzerine CHP AnkaraMilletvekili Ali Haydar Hakverdi, suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, ihmali ve sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle Sincan Yetiştirme Yurdu Müdür Vekili Harun Çelik, Yardımcısı Fevzi Yılmaz, yurt yönetim memuru Halit Şeker ve yurt bakım işçisi Halil İbrahim Arslan hakkında görevi ihmal suçundan soruşturma izni istedi.

 

'Üst düzey yöneticiler korunuyor'

 

Sincan Kaymakamlığı, bunun üzerine ön inceleme raporu hazırladı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre raporda, büyüklerin küçük çocukları dövmesi “şaka” diye yorumlandı.

Sincan Kaymakamı Salim Demir de olayda kusur ve ihmalleri bulunmadığı gerekçesiyle yurt yöneticileri müdür vekili ve müdür yardımcısı hakkında soruşturma izni vermedi. Kaymakam, sadece yurdun nöbetçi amiri Halil Şeker hakkında soruşturma izni kararı verdi. Bakım elamanı Halil İbrahim Arslan’ın ise işçi statüsünde olması nedeniyle izin vermeye gerek görülmeden genel hükümler çerçevesinde işlem yapılmasına hükmedildi.

Karara tepki gösteren CHP’li Hakverdi, “Sadece üst düzey memurlar korunuyor. Alt düzeyde bulunanlara iş yıkılmaya çalışılıyor. Kaymakam tamamına soruşturma izni vermeliydi. Suçu olmayan aklanmalıydı” dedi.

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