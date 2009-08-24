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Politika

Sincan hakiminden Gül ve Erdoğan'a dava

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Kaçmaz, Cumhurbaşkanı ve Başbakan hakkında tazminat davası açtı.

24 Ağustos 2009 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Kayıp Trilyon" davasından yargılanmasını isteyen ve geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı müfettişlerinin teftiş yaptığı Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Osman Kaçmaz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında 10'ar bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Davaya ilişkin dilekçe, Kaçmaz'ın avukatı Baykal Doğan tarafından Ankara Adliyesi'ne sunuldu.

Dilekçede, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Cumhurbaşkanı Gül hakkında "Kayıp Trilyon" davasında verilen takipsizlik kararını kaldırmasının ardından, Gül ve Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların, Kaçmaz'ın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, Gül ve Erdoğan'dan 10'ar bin TL'lik manevi tazminat talep edildi.

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