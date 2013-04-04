Sincan F Tipi'ndeki tutuklu öğrenci intihar mı etti?

Üniversite öğrencisi Harun Torgay’ın tutuklu bulunduğu Sincan F Tipi Cezaevi’nde dün çıktığı ilk duruşma sonrası intihar ettiği iddia edildi.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Ankara Üniversitesi öğrencisi Harun Torgay, Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde hayatını kaybetti. Avukat Pınar Akdemir, bu sabaha karşı Torgay’ın hücresinde kendini asarak intihar ettiğini öğrendiklerini açıkladı.

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) öğrencisi Torgay’ın KCK üyesi olmakla yargılandığı davanın dün ilk duruşması görülmüştü.

Avukat Pınar Akdemir’in bianet’e yaptığı açıklamaya göre, hapishanede tek kişilik hücrede tutulan Torgay gözaltına alındığı günden beri “psikolojik sorunları olduğunu, öncesinde de tedavi gördüğünü” söylüyordu.

Dünkü ilk duruşmada hakim, Torgay’ın “cezai ehliyetinin olup olmadığını araştırılması için” Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

Ancak Torgay Adli Tıp’a gidemedi. Akdemir, bu sabah Torgay’ın hücresinde kendini astığı şeklindeki haberi aldıklarını belirtti.

Torgay otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü, gerçek ölüm şekli incelemenin ardından belirlenecek.

Beş aydır tutukluydu

Harun Torgay, 12 Kasım’da 10 öğrenciyle birlikte tutuklandı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden (DTCF) 11’i tutuklu 14 öğrenci, “KCK'nın DTCF'deki gençlik yapılanması içerisinde yer aldıkları” ve bu kapsamda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanıyor.

İddianamede ayrıca, Torgay’ın polise öğrenciler hakkında para karşılığı bilgi verdiği de ileri sürülüyor.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki dünkü ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Torgay, Servet Başak, Erkan Eryiğit, Abdülkerim Cin, Maşallah Demir, Necmettin Işik, Kadir Toraman, Mehmet Şimşek, Kerem Çiçek, Soner Gün ve İsa Geylan ile tutuksuz sanıklar Cebrail Güler, Muzaffer Acer ve Musa Nagnalo katıldı.

Sanıklar, savunmalarında “örgüt üyesi olmak ve propagandasını yapmak'' suçlamalarını reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Başak ve Eryiğit'in tahliyesine karar verdi, Torgay’ın da aralarında bulunduğu diğer dokuz sanık Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.