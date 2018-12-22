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SİNCAN ÇOCUK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU'NDA YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

ANKARA (DHA) - Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde yaşanan olayla ilgili olarak Başsavcılık'tan bir açıklama yapıldı

22 Aralık 2018 01:49

ANKARA (DHA) - Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda akşam saatlerinde yaşanan olayla ilgili olarak Başsavcılık\'tan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: \"Bugün (21.12.2018) akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14  infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri, cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup, hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.\"

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cezevi önünden detaylar

 

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