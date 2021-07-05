Sincan Cezaevi önündeki adalet nöbetinde aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı

Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali kararı verdiği Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde başlatılan Adalet Nöbeti'nde aralarında Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişinin gözaltına alındı. DİSK Basın İş, gözaltına alınanlardan birinin üyeleri Artı TV kameramanı Nazım Fayık olduğunu duyurdu.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "AYM kararına rağmen bırakılmayan vekilimiz Ö.Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde yapacağımız açıklamamıza saldırı gerçekleşti. Aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Saldırılar mücadelemizi engelleyemez!" ifadesi kullanıldı.

Gözaltına alınanların sağlık kontrolünün ardından Sincan Fatih Polis Merkezi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Video: @taskiranbusra

HDP'nin yaptığı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Baskılara, saldırılara boyun eğmiyoruz! Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbetimizi gerçekleştiriyoruz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı, AYM kararı uygulanarak Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edilmelidir. #GergerlioğluBırakılsın"