Sınaypırlı iddia kanlı bitti

İzmir'de 5 gün arayla yolda yürüyen ve otobüs durağında bekleyen 1'i kadın 3 kişi, nereden atıldığı belli olmayan, havalı bir silahla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Neye uğradığını şaşırıp kanlar içinde kalan yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, polisin soruşturması, şok bir gerçeği ortaya çıkardı.



Olay yeri yakınındaki bir havalı silah malzemeleri satış dükkanında çalışan 2 çocuğun, aralarında ‘Vurursun- vuramazsın’ diye iddialaşıp hedef alarak geçenlere ateş açtıkları saptandı. Gözaltına alınan, ancak savcının talimatıyla ailelerine teslim edilen ikisi de 16 yaşında olan H.B. ve O.B. pazartesi günü adliyeye sevk edilecek.



İlk olay, geçen 5 Eylül'de, Basmane Semti Fevzipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen 71 yaşındaki Şenay Şengül, nereden atıldığı belli olmayan ancak havalı bir silahtan çıktığı belirlenen bilyenin göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Göğsündeki acıyla yakındaki özel bir hastaneye giden Şengül, tedavisinin ardından taburcu edildi. 5 gün sonra, aynı bulvar üzerinde yürüyen 64 yaşındaki Refik Zeytinci de vücuduna isabet eden saçmayla yaralandı. Hastanede tedavi edilen Zeytinci de taburcu edildi.



Testislerinden vurulmuştu



Olaydan iki saat sonra aynı yerde otobüs durağında bekleyen 41 yaşındaki Berat Özkay da açılan ateş sonucu testislerinden vuruldu. Kanlar içinde kalan Özkay, hemen yakındaki özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Aynı yerde üç kişinin aynı şekilde vurulması üzerine harekete geçen polis, olayların rastgele yaşanmadığı ihtimalini değerlendirdi, olay yeri çevresindeki işyerlerini mercek altına alındı.



Silah malzemeleri satış dükkanı



Vatandaşlara dehşet yaşatan şehir magandasının izini sürüp peşine düşen polis, soruşturmasının sonunda şok bir gerçeğe ulaştı.



Olay yerinin hemen yakınındaki bir havalı silah malzemeleri satış dükkanında çalışan H.B. ve O.B.'nin çelişkili konuşmaları yakayı ele vermelerine neden oldu. Sabıkaları bulunmadığı belirlenen çocukların, kendi aralarında, ‘Vurursun, vuramazsın’ diye iddialaşarak, gizlenip, işyerindeki havalı tabanca veya tüfekle yoldan geçen ve durakta bekleyenleri hedef alarak ateş açtıkları saptandı. Filmlerden ve yurtdışında yaşanan olaylardan etkilendiklerini anlatan ve gözaltına alınan çocuklar, savcının talimatıyla ailelerine teslim edildi.



Talimata göre, H.B. va O.B.'nin pazartesi günü adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.