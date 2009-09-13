Sınaypırlı iddia kanlı bitti

İzmir'de 5 gün arayla yolda yürüyen ve otobüs durağında
bekleyen 1'i kadın 3 kişi, nereden atıldığı belli olmayan, havalı bir
silahla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Neye
uğradığını şaşırıp kanlar içinde kalan yaralılar, hastanede tedaviye
alınırken, polisin soruşturması, şok bir gerçeği ortaya çıkardı.
Olay yeri yakınındaki bir havalı silah malzemeleri satış dükkanında
çalışan 2 çocuğun, aralarında ‘Vurursun- vuramazsın’ diye iddialaşıp
hedef alarak geçenlere ateş açtıkları saptandı. Gözaltına alınan, ancak
savcının talimatıyla ailelerine teslim edilen ikisi de 16 yaşında olan
H.B. ve O.B. pazartesi günü adliyeye sevk edilecek.
İlk olay,
geçen 5 Eylül'de, Basmane Semti Fevzipaşa Bulvarı üzerinde meydana
geldi. Otobüs durağında bekleyen 71 yaşındaki Şenay Şengül, nereden
atıldığı belli olmayan ancak havalı bir silahtan çıktığı belirlenen
bilyenin göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Göğsündeki acıyla
yakındaki özel bir hastaneye giden Şengül, tedavisinin ardından taburcu
edildi. 5 gün sonra, aynı bulvar üzerinde yürüyen 64 yaşındaki Refik
Zeytinci de vücuduna isabet eden saçmayla yaralandı. Hastanede tedavi
edilen Zeytinci de taburcu edildi.
Testislerinden vurulmuştu
Olaydan
iki saat sonra aynı yerde otobüs durağında bekleyen 41 yaşındaki Berat
Özkay da açılan ateş sonucu testislerinden vuruldu. Kanlar içinde kalan
Özkay, hemen yakındaki özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Aynı
yerde üç kişinin aynı şekilde vurulması üzerine harekete geçen polis,
olayların rastgele yaşanmadığı ihtimalini değerlendirdi, olay yeri
çevresindeki işyerlerini mercek altına alındı.
Silah malzemeleri satış dükkanı
Vatandaşlara dehşet yaşatan şehir magandasının izini sürüp peşine düşen polis, soruşturmasının sonunda şok bir gerçeğe ulaştı.
Olay
yerinin hemen yakınındaki bir havalı silah malzemeleri satış dükkanında
çalışan H.B. ve O.B.'nin çelişkili konuşmaları yakayı ele vermelerine
neden oldu. Sabıkaları bulunmadığı belirlenen çocukların, kendi
aralarında, ‘Vurursun, vuramazsın’ diye iddialaşarak, gizlenip,
işyerindeki havalı tabanca veya tüfekle yoldan geçen ve durakta
bekleyenleri hedef alarak ateş açtıkları saptandı. Filmlerden ve
yurtdışında yaşanan olaylardan etkilendiklerini anlatan ve gözaltına
alınan çocuklar, savcının talimatıyla ailelerine teslim edildi.
Talimata göre, H.B. va O.B.'nin pazartesi günü adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.