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Politika

Sınavsız hukuk fakültesi düzenlemesinden vazgeçildi

Cumhurbaşkanınca seçilen Danıştay üyelerinden hukuk fakültesi mezunu olmayanların sınavsız olarak hukuk fakültelerine yerleştirilmesi uygulamasından vazgeçildi

27 Kasım 2014 00:20

İdari yargıda 5 yıl süreyle görev yapan hakim veya savcılarla Cumhurbaşkanınca seçilen Danıştay üyelerinden hukuk fakültesi mezunu olmayanların sınavsız olarak hukuk fakültelerine yerleştirilmesi uygulamasından vazgeçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, kamuoyunda "yargı paketi" olarak bilinen Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1. bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu ve arkadaşları, 1. bölümde yer alan 7. maddenin tekliften çıkartılması için önerge verdi. Önerge kabul edildi.

Böylece, "idari yargıda 5 yıl süreyle görev yapan hakim veya savcılarla Cumhurbaşkanınca seçilen Danıştay üyelerinden hukuk fakültesi mezunu olmayanların, YÖK tarafından mevcut kontenjanlara ilave olarak, hukuk fakültelerine sınavsız yerleştirilmesi" uygulamasından vazgeçildi.

 

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