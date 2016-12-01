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Eğitim

Sınavlarda yüz tanıma sistemi geliyor

ÖSYM, sınavlarda yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor

01 Aralık 2016 15:45

Geçmişte yaşanan güvenlik zaaflarının önüne geçmek isteyen ÖSYM, sınavlarda yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor. Sınava girecek adaylar artık biyometrik yüz tanıma sistemiyle kimlikleri teyit edilerek sınava alınacak. Biyometrik sistemde kameralar, öğrencileri yüzünden tanıyacak. Adaylar isimlerini ekranda gördükleri zaman sınav merkezine giriş yapıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, Esenboğa Elektronik Sınav Merkezinde biyometrik yüz algılama ve tanımlama ünitesinin kurulduğunu belirterek “Bu sistemde kameralar adayları tanıyor ve adaylar isimlerini ekranda gördükleri zaman sınav merkezine giriş yapıyor. 5 binin altında başvuru olan sınavları elektronik ortamda yapmayı planlıyoruz” dedi. 

Kapatılan vakıf üniversitelerinin ücretleri belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca kapatılan vakıf üniversitelerinden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezî yerleştirme sonucu kayıt yaptıranların öğrenim ücretlerinin belirlendiğini bildirdi.

Buna göre ÖSYM tarafından bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilen öğrenciler, 2015-2016 öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayınlanan Ağustos 2016 dönemi tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) artış oranı (yüzde 8,05) uygulanarak hesaplanan ücreti, kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyecek. Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrenciler ücret ödemeyecek. 

 

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