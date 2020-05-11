Sınavlarda maske zorunluluğu öğrencileri endişelendiriyor: Gözlüklerim buğulanıyor, nefes alamıyorum

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 27-28 Haziran’a çekilmesinin ardından öğrencilerin sınava maskeyle gireceği konusu kesinleşti. Uzun süre maske kullanımında gözlük camlarının buğulandığını ve nefes almakta zorluk çektiklerini belirten öğrenciler karara tepki gösterdi.

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, veli Leyla Aral, sınav için bütün mekanların kullanılması gerektiğini ve sınav esnasında maskelerin çıkarılması gerektiğini belirtti. Aral, çocuğunun kaygılandığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Özel okullar sınavlarda kullanılmıyor. Ama bütün kolejler ve mekanlar kullanılabilir. Böylelikle sınav salonlarına az sayıda çocuk alınabilir. Sınav başladığı an çocuk maskesini indirebilir. Sınavdan çıkış esnasında ise tekrar maskesini takabilir. Bir sınıfa on çocuk giriyorsa, şimdi beş çocuk girebilir. Sınavı maskeyle yapmaları mümkün değil. Çocuğumun gözlüğü var ve maske altında nefes alması zorlaşıyor. Zaten dikkati dağınık bir çocuk ve kendini toparlaması zor oluyor. Ayrıca kendisi de çok uzun sürmesinden ve havanın sıcak olmasından kaygılanıyor.”

"Otuz kişi aynı sınıfa kapandıktan sonra maske taksanız da bir işe yaramaz"

Üniversite sınavına girecek olan Ulaş Aral ise, “Otuz kişi aynı sınıfa kapandıktan sonra maske taksanız da bir işe yaramaz” dedi. Her dakika başı gözlüğünün buğulandığını ifade eden ve maskeyle sınava giren öğrencilerin birçok problemle karşılaşacağının altını çizen Aral, “Nefes darlığı yaşayanlar oluyor. Gözlük takan ise buğudan dolayı hiç göremiyor. Gözlük takmadığım zaman çok fazla baş ağrısı çekiyorum. Özel okullar, spor salonları da sınav için ayrılabilir. Böylelikle sınıfta sınava girecek öğrenci sayısı da azalır. Bence maskeli olmak başlı başına bir skandal. Bir komşum da maske takınca kulağının arkasının acıdığını söylüyor. Panik atağı olanlar var, klostrofobisi olanlar var. Onlar da çok fazla güçlük çekiyor. Ne olacak bilmiyorum” dedi.

"Gözlük takmasam başım ağrıyor"

Üniversite sınavına girecek bir diğer öğrenci Sıla Dinçer de sınav öncesi maskeyle antrenman yaptığını belirtti. Tiroid hastası olduğu için ellerinin sürekli terlediğini, stres olduğunda terlemenin arttığını belirten Dinçer, “Sınavın zaten kendisi geriyordu. Öne çekilmesi daha da gerdi. Şimdi sınav öncesi denemelerimi maskeyle yapmaya başladım. Ancak sınava maskeyle girmek daha zor çünkü gözlük kullanıyorum. Gözlüğüm buğulanıyor ve sürekli daralıyorum. Elimin terlemesi zaten benim için çok ayrı bir stres yaratıyordu, sınava maskeyle girmek daha zor geliyor. Gözlük takmayayım desem, o zaman da başım ağrıyor. Ellerimin terlemesine ayrı odaklanıyorum, maskeye ayrı odaklanıyorum, gözlüklerimin buğulanmasına ayrı odaklanıyorum. Zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.