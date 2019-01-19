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Eğitim

Sınavlarda artık ulaşım kartı, anahtar, toka, piercing serbest

"Sıkıntıları en aza indirmek için böyle bir çalışma yaptık"

19 Ocak 2019 15:06

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl tüm sınavlarda şimdiye kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne serbest olacak.

Aygün, “Bu yasaklarla özellikle ev anahtarı ve ulaşım kartı gibi belgeleri kimseye bırakamayacaklarından adayları sınav sonuna kadar bekleyecek birisi olmak zorundaydı. Toplu ulaşımı kullanarak da sınav binalarına ulaşma ve dönüş noktasında sorun yaşanmaması amacıyla ve olabilecek sıkıntıları en aza indirmek için böyle bir çalışma yaptık” dedi.

Hürriyet'ten Nuran Çakmacı, Aygün'le konuştu. Detayları bugünkü yazısında aktardı. Çakmacı'nın yazısı için tıklayın.

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