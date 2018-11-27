Sınavlara Sarıyer Akademi ile hazırlanıyorlar

Dershanelerin kaldırılmasının ardından Sarıyer Belediyesi tarafından kurulan Sarıyer Akademi, öğrencilere verdiği eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Ana kuruluş amacı LGS, YKS( TYT, AYT) sınavlarına hazırlık olan Sarıyer Akademi, Türkiye çapında yapılan sınavlarda kurum olarak ilk 10 da yer alıyor.

Akademi, fark gözetilmeksizin lise ve üniversite öğrencilerine proje bazlı yapay zekâ çalışmaları yürütüyor.

2017-2018 eğitim yılının ilk yarısında 10. sınıf öğrencileri ile başlayan yapay zekâ çalışmaları, Türkiye Teknoloji Vakfı tarafından fark edilmesi üzerine daha geniş bir kitleye yayıldı.

Mezun öğrencilere de destek

Sarıyer'de yaşamak şartıyla sınavlara hazırlanan öğrenciler ile mezun öğrencilere akademik destek veren Sarıyer Akademi, öğrencinin sınıf düzeyinde eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak ve öğrenciyi bir üst eğitim kurumlarına hazırlamak için çalışıyor.

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Yüzde 100 yerleştirme başarısı

Sarıyer Belediyesi tarafından "Eğitimde Fırsat Eşitliği" ilkesi ile kurulan Sarıyer Akademi, öğrenci odaklı çalışarak rekabetin hâkim olduğu bir kurum oldu.

Akademide, birinci yılın sonunda TEOG (LKS)’da yüzde 100 yerleştirme; üniversite hazırlıkta yüzde 90 yerleştirme gerçekleşirken, yüzde 10’luk öğrenci tercih yapmayarak hedefleri doğrultusunda bir yıl daha Sarıyer Akademiye devam etti.

İkinci yılın sonunda TEOG (LKS)’da yüzde 100 yerleştirme

Üniversite hazırlıkta yüzde 93 yerleştirme gerçekleşirken bu öğrencilerin yüzde 67’si devlet üniversitesine, yüzde 33’ü burslu özel üniversitelere yerleştirildi.

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