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Yaşam

Sınavlara Justin Bieber ayarı

Norveç'te Justin Bieber için sınav tarihleri değişti

03 Nisan 2013 10:26

Norveç'te 5 okul, sınav tarihlerini Justin Bieber'ın konseriyle aynı güne denk geldiği için değiştirdi.
 
Norveç'te 5 okulda, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın konseriyle aynı gün yapılacak sınavların tarihinde değişikliğe gidildi.

Ülkenin batısındaki Aalesund kentinde sınav tarihlerini erteleyen 5 okuldan birinin müdürü Roar Aasen, öğrencilerin, Bieber'ın Oslo konseri için biletleri aylar önce aldığını ve aynı gün yapılacak sınavlara girmeyecekleri için böyle bir düzenleme yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Aasen, değişikliğin bir kereye mahsus olduğunu, başka konserler için böyle bir uygulamaya gidilmeyeceğini belirtti.

Oslo'ya 500 kilometre mesafedeki Aalesund'daki 5 okulda 16-17 Nisan'da yapılacak sınavların, 10-11 Nisan'a alındığı kaydedildi.

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