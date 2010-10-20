-SINAVLARA BAŞÖRTÜSÜ İLE GİRİŞ SERBEST ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince bundan sonra yapılacak sınavlara başörtüsü ile girilebileceğini bildirdi. Özcan, ilkbahar dönemi Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) kılavuzunda yer alan ancak 19 Aralık 2010'da yapılacak sonbahar dönemi ALES kılavuzundan çıkarılan ''Aday, başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Başı örtülü adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır'' ibaresinin bundan sonraki sınav kılavuzlarında da yer almayacağını söyledi. Bir gazetecinin ''ALES kılavuzunda yapılan değişikliği sendikalar yargıya taşıyacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu Özcan, ''Dava açabilirler. Orada hiçbir şey yok. Onu engelleyen bir durum da yoktu zaten. Tamamen ilk başta keyfi olarak konulmuş bir kuraldır. Biz de o kuralı kaldırdık'' diye yanıtladı. Özcan, ''Geçmiş dönemde benzer davalar açılmış. Onlar incelenerek mi bu karar alındı?'' sorusu üzerine ''Hiç bir aykırılık görmüyoruz, onun için kaldırdık'' dedi. Bir gazetecinin ''Diğer sınavlarda da aynı uygulama olacak mı?'' sorusuna Özcan, ''Hepsinde aynısı olacak. Bütün sınavlar dahil. Bütün sınavların kılavuzunda aynı ifadeyi göreceksiniz'' dedi. YÖK'ün son Genel Kurul toplantısında onaylanan sonbahar dönemi ALES kılavuzundan ''Aday, başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Başı örtülü adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır'' ibaresi çıkarılmıştı.