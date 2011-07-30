-SINAVLAR ÖZÜR GRUBUNA GÖRE YAPILACAK ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, engelli istihdamıyla ilgili, ''Bedensel engellileri kendi içinde, işitme engellileri kendi içinde, görme engellileri kendi içinde sınav yapacağımız yeni bir modelin doğru bir model olduğunu düşünüyoruz. Bununla alakalı da uzmanlarımıza, genel müdürlüklerimize gerekli talimatı verdik'' dedi. Şahin, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve beraberindekileri makamında kabul etti. Bakan Şahin, yaptığı konuşmada, 2002'de yola çıkarken, iktidar olduklarında ''önce insan'', ''insanı yaşat ki devlet yaşasın'' diyerek, engelli sağlam, genç yaşlı, kadın erkek toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir eylem planı oluşturduklarını söyledi. Anayasa'nın 10. maddesinin gereği olarak, toplumun dezavantajlı grupları denilen ''daha fazla ilgiye muhtaç'' gruplarına pozitif ayrımcılık uyguladıklarını ifade eden Şahin, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu, toplumsal huzurun ve barışın sağlandığı ve herkesin mutlu yaşadığı bir Türkiye için yola çıktıklarını vurguladı. Özellikle engellilerle ilgili kendi dönemlerinde ilk kez yasa çıkarmayı başardıklarını belirten Şahin, ''Bu yasayla önemli bir başlangıç oldu. Yasal altyapıda uygulamaları takip ederken de, sorunları çözerken de hep sizin bakış açınızı, sizlerin katılımcılığını çok önemsedik'' diye konuştu. Gelinen noktada bütçede özürlülerin daha rahat yaşamasıyla ilgili 2002 yılına göre yaklaşık 10 kat artış sağlandığına işaret eden Şahin, bunun çok önemli bir artış olduğunu, işin finans boyutu, bütçe olmadan hiçbir projenin gerçekleştirilemeyeceğini dile getirdi. Bakan Şahin, ''Önce o mali kaynağı ayırdık, sonra öncelikleri belirledik, hangi konuda ne yapmamız gerektiğinin çalışmasını yaptık. Özellikle evde bakım, rehabilitasyonuyla ilgili özürlülerimizin sağlık ve eğitim imkanlarından daha fazla istifade etmelerini sağladık, fırsat eşitliğiyle ilgili yapılamaz denilen şeyleri yaptık, hayal denilen birçok şeyi gerçekleştirdik'' dedi. -''YENİ BİR SINAV MODELİNİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ''- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, özürlülerle ilgili başkanlığın daha yüksek şekilde temsili sağlayacak bir genel müdürlüğe dönüştürüldüğünü belirten Şahin, özürlülerden sorumlu bir müsteşar yardımcılığı oluştuğunu ve teşkilat yapısının çok daha güçlendirildiğini bildirdi. Bakan Şahin, 2012 eylem planları hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi: ''Özürlülerimizin, 'Artık biz özürlü parası istemiyoruz, özürlülerle ilgili yapılanları önemsiyoruz ama bizim önceliğimiz istihdam' şeklinde çok haklı bir talepleri var. Özürlü istihdamıyla ilgili bundan önceki süreçte, ilgili bakanlarımızca, özürlü çalıştırmayı cazip hale getirmeyle ilgili hem yasal düzenleme hem kamudaki yüzde 3 özürlü oranını çalıştırmayan kurumlarla ilgili iyi bir takip yapıldı. Gelinen nokta önemli ama yeterli değil. Bizim önceliğimiz, özürlü istihdamı konusunda hem kamuda hem özel sektörde yeni bir hedef belirlemek ve istihdam odaklı çalışma modelini hayata geçirmek. Özürlülerle ilgili ikinci olarak yapmaya çalıştığımız, arkadaşlarımızı alırken, özürlülerin kendi içindeki gruplarını çok önemsiyoruz. Yani bedensel engelli olan ile görme özürlü, işitme engelli olan veya zihinsel engelli olan, bunların derecelerine göre, kendi içinde sınav yapacağımız yeni bir sisteme geçmek istiyoruz. Çünkü bedensel engelli biriyle işitme engelli birini aynı sınava soktuğunuzda bunun haksız rekabet olduğunu düşünüyoruz. Bedensel engellileri kendi içinde, işitme engellileri kendi içinde, görme engellileri kendi içinde sınav yapacağımız yeni bir modelin doğru bir model olduğunu düşünüyoruz. Bununla alakalı da uzmanlarımıza, genel müdürlüklerimize gerekli talimatı verdik. Dünyadaki örnekleri inceliyoruz, yeni bir sınav modelini hayata geçirmek istiyoruz. Ben milletvekili bir kardeşiniz olarak, özürlülerin anne babalarının bana gelip burada yaşanan sıkıntıları anlattıklarını ve haklı bir talepleri olduğunu gördüm. Bu makama gelir gelmez de ilk verdiğimiz talimatlardan biridir. Buradaki ihtisaslaşmayı başarmamız, engelliler arasındaki haksız rekabeti de önlememiz gerekiyor.'' Bununla ilgili hızlı şekilde çalışma yaptıklarını ve dünyadaki örnekleri incelediklerini ifade eden Şahin, ''Kendi ülkemizdeki modellere göre de sizlerin yardımıyla yeni bir sınav sisteminin takipçisi olacağız, istihdamla ilgili sürecin takipçisi olacağız'' diye konuştu. Ulaşılabilirlikle ilgili de önceliklerinin bulunduğunu belirten Şahin, ''Yerel Yönetimler Kanunu'nda bu konu çok net şekilde belirtilmiş olmasına rağmen, yerel yöneticilerimizin kendi bireysel duyarlılığıyla gelişen bir süreç var. Bazı yerel yöneticilerimiz bu konuda çok hassas, çok başarılı örnekler var. Bazen de bu dilek ve temenni olarak kalıyor ve çok görünmüyor ama biz bakanlık olarak bunu çok önemsiyoruz. Bir engelli kardeşimizin ulaşmak istediği her yere ulaşabileceği bütün altyapının oluşmasıyla ilgili bize düşen kısmın, denetim ve izleme kısmının da bire bir takipçisi olacağız'' dedi. Şahin, 2012 eylem planlarını oluştururken bu öncelikler doğrultusunda hareket ettiklerini, engellilerin yaşadığı tüm sorunları arkada bırakacak şekilde yeni bir sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Konfederasyon Başkanı Çelebi de 2002 yılına kadar engellilerin sorunlarının görülmediğini belirterek, ''2002'ye kadar engelliler Kuzey Buz Denizi'nde yaşarcasına, sorunları buzların arasında katmer katmer kalmış, görülmemişti. 2002'den sonra güneşin doğuşuyla birlikte buz eridikçe engelli sorunları gün yüzüne çıktı'' diye konuştu. Çelebi, 2005 yılında bir devrim gerçekleştirilip Özürlüler Yasası'nın çıkarıldığını ifade ederek, ''Bu yasayla birlikte özürlü hakları hızla ortaya çıkmış, imkanlar dahilinde haklar iade edilmeye başlamıştır ancak Cumhuriyet'ten bugüne kadar birikmiş sorunlar olunca, bunların üstesinden gelmek de zor olacaktır ama bu ekibin üstesinden geleceğine inanıyoruz'' dedi. Sivil anayasa çalışmalarına katılmak istediklerini de dile getiren Çelebi, ''Özürlülerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının da sivil anayasa sürecinde yer alması ülkemizin yararına olacaktır. Biz de sivil anayasa içerisinde olmak istiyoruz'' diye konuştu.