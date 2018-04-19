Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00’e kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, liseye giriş sınavları için (LGS) başvuruların 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacağını belirtmiş ve sınava başvurular 18 Nisan Çarşamba akşamı sona ermişti. Bugün alınan yeni bir karar doğrultusunda, liseye geçiş sınavı başvurular bir gün daha uzatıldı. Adaylar, 20 Nisan Cuma akşamı saat 18:00'e kadar başvuru yapabilecekler.

LGS başvuruları, ortaokul 8'nci sınıf öğrencilerinin eğitim aldığı okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılmaktadır.

LGS de zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS), MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre, 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. Böylece öğrenciler, liseye geçiş sisteminde kaldırılan TEOG sonrasında yeni liseye geçiş sistemi ile birlikte lise eğitimleri için sınavda çaba gösterecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS öncesinde örnek soruları geçtiğimiz dönemlerde erişime açmış ve soruları tanıtmıştı.