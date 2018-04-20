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Eğitim

Sınavla öğrenci alacak 596 lisede pansiyon yok

Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sınavla 1367 lisenin öğrenci alacağını açıkladı

20 Nisan 2018 17:07

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz hafta merkezi sınav sistemiyle öğrenci alacak 1367 lisenin bulunduğu listeyi açıklamıştı. Bakanlık, başarılı bazı liselere bu listede yer vermediği için muhalefet partileri ve vatandaşlar tarafından eleştirilirken; merkezi sınav sistemiyle öğrenci alacak liselerden 596'sında pansiyon olmadığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Esra ülkar'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı merkezi sınavla öğrenci alacak okullar listesinde, liselerin pansiyonlarına da yer verildi. Sınavla girilecek 1.367 okuldan 771’inin pansiyonu bulunurken, 596 lisede olmadığı görüldü. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, yeni sistemde ailesinden uzaklaşmayı kabul eden öğrenciler için pansiyonlu okul seçeneğinin bulunacağını söylemişti. Müsteşar Tekin, pansiyonlu okullara öncelik verdiklerini belirterek, “Türkiye’nin başka tarafından tercih edemeyecekse sistem kendi içinde çelişki üretir dedik” diye konuşmuştu.


 

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