-SINAVIN MALİYETİ 8 MİLYON TL ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - Soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilerek yeniden yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) 8 milyon TL'ye mal oldu. ÖSYM, bugün yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı ile ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılmış olan KPSS lisans sınavının iptal edilen kısmı olan KPSS-Eğitim Bilimleri sınavının, bugün 81 il ve Lefkoşa'da 290 binden fazla adayın katılımıyla tekrarlandığı kaydedildi. ÖSYM tarafından 5 Ekim 2010'da ve sonrasında kamuoyuna duyurulan sınav güvenlik tedbirlerinin bu sınavda da başarı ile uygulandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Ülkemizde sosyal barış ve adalet duygusunu zedeleme boyutunda olan bir sahtecilik nedeniyle çoğunluğu teşkil eden dürüst adaylarımızın yaşadıkları sıkıntılardan büyük üzüntü duyuyor, hesaplanamaz manevi maliyeti yanında, toplam maddi maliyeti yaklaşık 8 milyon TL'yi geçen bu sınavın tekrarlanmasına sebep olanları şiddetle kınıyoruz. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen alınan güvenlik tedbirlerini tam olarak uygulayan ÖSYM personeline, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olan sınav görevlilerine, emniyet güçlerimize ve güvenlik tedbirlerine titizlikle riayet ederek sınava giren adaylara teşekkür ediyoruz.''