Sınavı kazandılar ama paraya yenildiler

Biri tıp diğeri ise hukuk fakültesini kazanan iki depremzede kız geçim sıkıntısı nedeniyle okullarına kayıt yaptıramadılar.
Iğdır'da biri tıp, diğeri hukuk fakültesini kazanan
depremzede kardeşler, parasızlık nedeniyle okula kayıt yaptıramadı.
Bunun üzerine kızlar için yardım kampanyası başlatıldı. İstanbul
Avcılar'da Marmara Depremi'ni yaşayan, ardından Iğdır'a göç eden
Baydemir Ailesi, 12 Eylül Mahallesi'nde kiralık bir ev tutarak
yaşamlarını sürdürmeye başladı. Baba Baydemir, bir lokantada garsonluk
yaparak evini geçindirmeye çalıştı. Baydemir, üniversite ikinci sınıfta
olan en büyük kızı 20 yaşındaki Keziban Aydemir'i güçlükle okuturken
diğer kızları da üniversiteyi kazanınca ne yapacağını şaşırdı. Elvan
(17) eşit ağırlık 2 puan türünde il birincisi ve Türkiye 658'incisi
olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Alev Baydemir ise
sayısal 2 puan türünde Türkiye bin 903'üncüsü, Iğdır'ın ikincisi olarak
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Maddi destek için
valiliğe başvuran aile, yanıt alamayınca yardım kampanyası başlatmaya
karar verdi. Bankada kızları için hesap açtıran baba, dernek dernek
dolaşıp kızları için yardım toplamaya başladı. Kızlar için ayrı ayrı
Iğdır Vakıf Bank Şubesi'nde hesap açıldı.