Sınavı kazandılar ama paraya yenildiler

Biri tıp diğeri ise hukuk fakültesini kazanan iki depremzede kız geçim sıkıntısı nedeniyle okullarına kayıt yaptıramadılar.



Iğdır'da biri tıp, diğeri hukuk fakültesini kazanan depremzede kardeşler, parasızlık nedeniyle okula kayıt yaptıramadı. Bunun üzerine kızlar için yardım kampanyası başlatıldı. İstanbul Avcılar'da Marmara Depremi'ni yaşayan, ardından Iğdır'a göç eden Baydemir Ailesi, 12 Eylül Mahallesi'nde kiralık bir ev tutarak yaşamlarını sürdürmeye başladı. Baba Baydemir, bir lokantada garsonluk yaparak evini geçindirmeye çalıştı. Baydemir, üniversite ikinci sınıfta olan en büyük kızı 20 yaşındaki Keziban Aydemir'i güçlükle okuturken diğer kızları da üniversiteyi kazanınca ne yapacağını şaşırdı. Elvan (17) eşit ağırlık 2 puan türünde il birincisi ve Türkiye 658'incisi olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Alev Baydemir ise sayısal 2 puan türünde Türkiye bin 903'üncüsü, Iğdır'ın ikincisi olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Maddi destek için valiliğe başvuran aile, yanıt alamayınca yardım kampanyası başlatmaya karar verdi. Bankada kızları için hesap açtıran baba, dernek dernek dolaşıp kızları için yardım toplamaya başladı. Kızlar için ayrı ayrı Iğdır Vakıf Bank Şubesi'nde hesap açıldı.