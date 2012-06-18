Sınavı kazandı ama 'sen fazla iyisin' denilerek işe alınmadı

Üniversiteyi birincilikte bitiren, yüksek lisansının ardından doktoraya başlayan Uğur Özer, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açtığı “yardımcı uzmanlık” sınavını kazandığı halde “Sen doktora yapıyorsun, işi bırakır gidersin” denilerek kendisinden daha düşük puan alan kişinin işe alınmasını yargıya taşıdı.

Özer’in avukatı Gurur Gaye Ünal, İdare Mahkemesine açtığı davada şunları vurguladı: “Müvekkilim Özer, Gazi Üniversitesi Spor Yüksek Okulundaki Lisans eğitimini birincilikle; Spor Yönetim Bilimleri Programında yüksek lisans eğitimini 100 tam puan ile tamamlamıştır ve doktora eğitimine devam etmektedir. Müvekkilim, Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Sınavının yazılısına 28 Ocak’ta, sözlü kısmına 15 Şubat’ta katılmıştır.”

'Yazılıda hiç yanlışı yok'

“Yazılı sınavda en yüksek 2’nci not olan 89 puanı, işaretlediği sorularda hata yapmayarak almıştır. Sözlü sınavda soruların çoğuna doğru cevap vermiş olmasına rağmen başarısız bulunmuş. İtirazı üzerine verilen cevapta ‘meslekten ayrılma durumu’ şeklindeki bir ifade ile sözlü sınavda başarılı olamadığı kendisine bildirilmiştir. İlgili yönetmelikte meslekten ayrılma hususu gibi bir ibare yer almadığı gibi, işe giren hiç kimseden bu yönde bir işten ayrılmama taahhüdü alınamaz. Yazılı sınavda müvekkilimden daha düşük not alan, konuşma bozukluğu olan bir adayın da sözlü mülakatta başarılı bulunmuş olması, idarenin eşitlik ilkesine ve ilgili mevzuat hükümlerine açıkça aykırı bir şekilde değerlendirme yapmış olduğunu tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır.”