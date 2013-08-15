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Sınavda sorulan 'Gezi Parkı' soruları öğrencileri şaşırttı

Ankara Üniversitesi'nde Doç. Dr. Ömer Arbek'in hazırladığı bütünleme sınavındaki sorular öğrencileri şaşırttı

15 Ağustos 2013 06:34

Ankara Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Ömer Arbek'in, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin bütünleme sınavı için hazırladığı sorular sınava giren öğrencileri şaşırttı.
soL Haber Portalı'nın haberine göre,Gezi Parkı Direnişi'yle ilgili hazırladığı sorularla dikkat çeken Arbek, hazırladığı bir soruda komşuları tencere-tava çalınca sınavına hazırlanamayan bir öğrencinin yaşadığı sorunlardan bahsederken, diğer bir soruda ise ağaçların söküldüğü hayali bir eylemi konu alarak, bu eylemi yapan derneklerin binalarından molotof kokteylleri çıktığını ifade ediyor.

İşte o sınav soruları:

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