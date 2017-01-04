Sınava kafasında maganda kurşunuyla girdi, TEOG'da birinci oldu

Adıyaman’da kafatasında maganda kurşunu ile yaşayan 8. sınıf öğrencisi Derya Güven, TEOG’da 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak birinciler arasında yer aldı.

Kahta Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ve Türkiye Petrolleri Atatürk Okul Müdürü Mehmet Yıldırım, Türkiye Petrolleri Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Derya Güven'i ve ailesini ziyaret ederek, tebrik etti. Tünçmen, “Derya Güven, 120 sorunun tamamını doğru cevaplandırarak Türkiye şampiyonu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Azim ve kararlılıkla birçok şeyin başarılabileceğinin somut örneği oldu” dedi.

Derya Güven ise, “Ailem ve kendi geleceğim için daha çok gayret ettim. Bu sayede TEOG’da 120’de 120 yaptım. Günde 6-7 saat ders çalışarak yaklaşık 2 saat kitap okudum. Bu süreçte bana ailemin ve okul müdürümün ve öğretmenlerimin çok yardımları dokundu" diye konuştu.

Derya Güven 2011’de 3. sınıfa giderken, evinin bahçesinde ailesiyle birlikte yemek yediği esnada kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ölümden dönmüştü. Kafasındaki kurşunun çalışmalarına engel olmadığını belirten Güven, Azimle daha çok çalıştım. Bu bana daha çok cesaret verdi. Kafama isabet eden maganda kurşunu nedeniyle beyin cerrahı olmayı hedefledim” şeklinde konuştu.

Güven öğrenci arkadaşlarına da daha çok kitap okumalarını ve daha çok ders çalışmalarını önerdi. Derya Güven’in babası Nihat Güven de “2011 yılında kızımın kafasına maganda kurşunu isabet etti. İsabet eden kurşun halen kızımın kafatasının içerisinde bulunuyor. Bu bizim için sorun olmadı. Deryanın okulunda başarılı olabilmesi için elimden gelen her türlü yardımı yapmaya çalıştım. Kitap okumasını söyledim. Başarılı olabilmesi için çalışması gerektiğini söylüyordum. Yaptığı çalışmalar ile adım adım başarılı oldu” dedi.

Derya’nın çok azimli bir öğrenci olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mehmet Yıldırım da Derya Güven'in başarısı sürekli artan, çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.