Sınava girenler artıyor, öğretmen atamaları azalıyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren sayısı her yıl artarken atanan öğretmen sayısı ise azaldı. 2003 yılında yüzde 15 olan atama oranı bu yıl yüzde 4’e düştü.



Birgün'den Yağmur Öztürk'ün haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) verilerine göre atama bekleyen öğretmen sayısı artarken, atama yapılacak öğretmen sayısının her sene düştüğü görüldü. 2017 yılında 23.396 olarak gerçekleşen atama sayısı bu sene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre 20 bin olacak.

Öte yandan KPSS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) giren öğretmen adayı sayısı yarım milyona yaklaştığı bildirildi. Ancak bu kişilerden yalnızca 60 bini sözlü mülakata çağrıldı. 60 bin aday arasından ataması açıklanacak 20 bin öğretmenin sözlü sınavları 8 Mayıs 2018 tarihinde sona erdi. MEB, 24 Haziran seçimlerinden dolayı sözlü sınav sonuçlarını seçim sonrasına ertelediğini açıkladı ancak sonuçlar henüz açıklanmış değil.



ÖSYM’nin 2003-2016 yıllarını kapsayan verilerine göre en düşük atama oranı 2016 yılında %3,55’le gerçekleşti. 414 bin aday arasında yalnızca 14 bin 700 aday atandı. En yüksek atama oranı ise 2006 yılında %24,93 ile 201 bin 877 aday arasından 50 bin 333 adayın atanmasıyla gerçekleşti.

2016’da 40 bin öğretmen ayrıldı

Meslekten ayrılan öğretmen sayısı ise 2014 yılında 7 bin 975 iken, 2015 yılında 10 bin 988’e yükseldi. 2016 yılında ise OHAL sonrası meslekten ihraç edilen 30 bin öğretmenin sayıya eklenmesiyle 41 bine ulaştı.



2003 yılında ise KPSS’ye giren 127 bin 973 aday arasından 18 bin 473’ünün ataması yapıldı. Atananların KPSS’ye girenler içindeki oranı %14,44 oldu.

Sonraki yıllarda da sınava giren ve atanan kişi sayısı şöyle:

Ek atama istiyorlar

Öğretmen adayları ise hem atama sonuçlarının hâlâ açıklanmamasına hem de istihdam için belirlenen sayıya tepkili. Twitter üzerinden, bakan, müsteşar ve yetkililere çağrı yapan atama bekleyenler, geçmiş yılların oranlarını da referans göstererek 40 bin ek atama talep etti. Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), AK Parti İletişim Merkezi ‘ne (AKİM) gibi mercilere birçok kez başvurarak atamanın yetersizliğini dile getiren öğretmen adayları eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu vurguladı.