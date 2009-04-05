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Yaşam

Sınav telaşı ölüm getirdi

İki kardeşi Açık Öğretim Sınavı'na yetiştirmek isteyen gencin aşırı hız yapması faciaya neden oldu. Kazada üç genç öldü.

05 Nisan 2009 03:00

Bursa’da, dün Uludağ Üniversitesi’nde açık öğretim sınavına girmek için yola çıkan Murat Şimşek (20) ile ablası Arzu Şimşek’i (22) yetiştirmek için hız yapan Enis Kaya’nın (20) kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada üç genç ölürken Şimşek kardeşlerin cesetlerini, babaları Cafer Şimşek, ayakkabılarından teşhis etti.

Merkez Kestel ilçesinde oturan ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 1. sınıfına kayıtlı Arzu ve Murat Şimşek kardeşler ile arkadaşları Kaya, dün yakınlarını öperek kendilerine dua etmesini istedi. Şimşek kardeşler, Kaya’nın kullandığı otomobil ile Kestel’e 40 kilometre uzaklıktaki Uludağ Üniversitesi’ne gitmek üzere yola çıktılar. Sınava geç kalma endişesi ile hız yapan Kaya, kendisini sıkıştıran plakası alınamayan bir motosikletten kurtulmak isterken direksiyon kontrolünü yitirdi. Merkez Yıldırım ilçesi Polis Okulu Kavşağı’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak 50 metre sürüklendi.

Kardeşi plakadan tanıdı

Üç parçaya bölünen araçtaki Şimşek kardeşler kaza yerinde ölürken ağır yaralanan Kaya da kaldırıldığı Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Kazadan hemen sonra olay yerinden geçen Kaya’nın minibüs ile işçi servisi taşıyan kardeşi Engin Kaya da, plakasından kaza yapan otomobilin kendilerine ait olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. Hastaneye giden Kaya, kardeşinin öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Acı haberi polisten öğrenen Cafer Şimşek de, kaza yerinde parçalanan cesetlerin çocuklarına ait olduğunu ayakkabılarından tanıdı. Sürekli “Neredeler” diye feryat eden Şimşek, güvenlik güçlerine, “Ayakkabısından tanıdım, o oğlum. İki yavrum var. Onların ayakkabılarını dahi biliyorum. Yandım Allah’ım” diyerek sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı. Polis, kazaya neden olduğu öne sürülen motosikletin plakası ve sürücüsünü araştırıyor.

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