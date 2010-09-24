-SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri Sınavı, 31 Ekim Pazar Günü yapılacak. ÖSYM, KPSS Eğitim Bilimleri testinin iptal edilmesinin ardından sene sonuna kadar yapılacak 12 sınavın tarihlerinin değişeceğini bildirmişti. Bunun üzerine ÖSYM KPSS Eğitim Bilimleri sınavının da dahil olduğu yeni bir sınav takvimi belirledi. Buna göre, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı 31 Ekim 2010 Pazar, KPSS Ortaöğretim-Önlisans sınavı 28 Kasım 2010 Pazar, Kamu personeli Yabancı Dil Bilgisi Sınavı (KPDS) ile Tıpta Yeterlilik Sınavı 5 Aralık 2010 Pazar günü yapılacak. Diğer sınavların tarihleri şöyle: ''Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı 7 Kasım 2010 Pazar, Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı 27 Kasım 2010 Cumartesi, Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Yarışma Sınavı 4 Aralık 2010 Cumartesi, Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yarışma Sınavı 12 Aralık 2010 Pazar, Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi, 19 Aralık 2010 Pazar, Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Sonbahar Dönemi 26 Aralık 2010 Pazar.'' Tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesine alınacak adaylar için yapılacak olan 2010-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için 2010-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sınavları 2011 yılının Ocak ve Şubat aylarında 2011 İlkbahar Dönemi sınavları ile birleştirilerek yapılacak. 9-13 Ağustos 2010 tarihleri arasında TUS Sonbahar Dönemi'ne başvuran adaylar, 2011-TUS İlkbahar Dönemi için yeniden başvurmayacaklar. Bu adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyen adayların sınav ücretleri iade edilecek. Bu adaylar için bina/salon atamaları yeniden yapılacak; Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri yeniden gönderilecek.