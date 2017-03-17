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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sınav soruşturmasında 42 tutuklama

Ankara'da devam eden 'FETÖ' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 55 kişiden 42'si tutuklandı

17 Mart 2017 02:23

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü giriş sınavında ve polis akademisine giriş sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. 

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarınca sorgulanan şüphelilerden 42'si tutuklanma, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 

Hakimlik, şüphelilerin sorgularının ardından Tarım Reformu Genel Müdürlüğü giriş sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 30, polis akademisine giriş sınavında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle de 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. 

Hakimlik, 13 şüphelinin ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

 

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