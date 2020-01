Sınav sistemindeki değişiklik çocukları olumsuz etkiliyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Kandemir, liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarında sürekli değişim yaşanmasının hem çocukların hem de ailelerin psikolojisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Orta öğrenim ve üniversite sınavlarında yaşanan değişiklikler hem öğrencileri hem de velileri endişelendirmeye başladı. MCBÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Kandemir, sınav sistemlerindeki sürekli değişimlerin olumsuz etkisine değindi. Doç. Dr. Kandemir, şöyle dedi:

\"Psikolojik boyutuna baktığımız zaman çocuklar bundan çok olumsuz şekilde etkileniyorlar. \'Neredeyse her sabah yeni bir sisteme uyanıyorlar\' diye tabir edebiliriz. Çok büyük bir belirsizlik var. Zaten çocuklar bunun kaygısını çok ciddi oranda yaşıyorlar.\"

MOTİVASYON KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Belirsizliğin çocukların motivasyonunu bozduğunu belirten Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Sınavın her detayı belli olsa bile bizim \'sınav kaygısı\' dediğimiz, çocukların çok ciddi anlamda stres yaşadıkları bir psikolojik süreçle zaten karşı karşıyayız. Kaygıyı oluşturan en önemli faktör de belirsizliktir. Sonucunda ne olacağının bilinememesi. Bir de sınavla ilgili hiçbir şey belli değilse veya değişiyorsa, bu durumun çok olumsuz sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Çocukların motivasyonları bozuluyor, çalışmak istemiyorlar, geleceğe karşı bir güvensizlik, umutsuzluk oluşuyor. \'Ne olacağı belli değil, zaten ben ne kadar çalışırsam çalışayım, benim dışımdaki nedenlerden dolayı bu işte bir olumsuzluk olabilir\' gibi fikirler yerleşebiliyor çocuklarda. Bu da hem motivasyonu bozuyor hem de kendi önündeki hedefleri programladığı uygulamaları engelliyor.\"

\'BİR AN ÖNCE SİSTEM BELİRLENMELİ\'

Sistemin değişmeyecek şekilde yapılmasının öğrenciler için çok önemli olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kandemir, şöyle konuştu:

\"Yeni bir sistem getirildi\' deniliyor bir bakıyoruz \'filanca dersten soru sorulmayacak\' deniliyor, birileri itiraz ediyor, 2 hafta sonra o sorular da sorulacak deniliyor. Sonra başka bir yerden itiraz geliyor bunlar da etkiliyor. Mümkün olan en hızlı şekilde sistem ne olacaksa, o sınavda ne sorulacaksa, nelerin üzerinde durulacaksa çocukların kafasındaki soru işaretlerini giderecek şekilde bir netliğe kavuşması gerekiyor ki sınava hazırlanan öğrenciler de buna yönelik kendi kafalarında o netliği oluşturabilsinler.\"

\'VELİLERİN DE KAFASI KARIŞTI\'

Doç. Dr. Kandemir, sadece çocukların değil anne ve babaların da bu süreçten psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirterek, şöyle devam etti:

\"Çocuklar neredeyse ilkokula başladıkları ilk günden itibaren liseye geçiş sınavı ve yükseköğrenime geçiş sınavı olmak üzere 2 sınava yönelik hazırlanıyorlar ama son anda veya kısa bir süre içerisinde olacak değişiklikler ve belirsizlikler sadece çocukları değil, velilerin de çok kafalarını karıştırıyor ve olumsuz anlamda hem psikolojik açıdan olsun hem başka açılardan olsun motivasyonu bozarak sıkıntı oluşturuyor. Mutlaka net bir şekilde çocuklara en uygun sistemlerin bunun üzerinde profesyonel bireylerin çalışarak, çocukların akıllarında soru işareti bırakmayacak şekilde hazırlanması ve bu bilgilerin paylaşılması gerekiyor.\"



FOTOĞRAFLI