Sınav kağıtları da turuncu olacak

İZMİR, (DHA)- DÜNYANIN her yerinde kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve sona ermesi için farkındalık yaratılması amacıyla başlatılan \'Dünyayı Turuncuya Boyayalım\' etkinlikleri kapsamında İzmir\'de Yaşar Üniversitesi\'nde sınav kağıtlarında turuncu renk kullanılacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin kadınlara yönelik şiddeti sona erdirmek için başlattığı ‘Dünyayı Turuncuya Boyayalım’ etkinlikleri kapsamında İzmir’de ilk kez 4 üniversite ve 1 lise konuya dikkat çekmek için bir araya geldi. Selçuk Yaşar Kampusu’nde düzenlenen çalıştayda kadına yönelik şiddeti önlemek için bir manifesto üzerinde çalışan Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü’nden öğrenciler kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel şiddet olarak tanımlanmasını eleştirerek konuyu tüm yönleriyle tartışmaya açtı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından 2008 yılında başlatılan \'Unite (Birleşin) Kampanyası\' ile dünyanın her yerinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve sona ermesi için farkındalık yaratılması hedeflendi. ‘Dünyayı Turuncuya Boyayalım’ sloganıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kampanyaya bu yıl Yaşar Üniversitesi de destek verdi. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde bir araya gelen 36 öğrenci 7 Aralık’ta Birleşmiş Milletler\'e sunulmak üzere bir manifesto üzerine çalıştı. Birleşmiş Milletler Uzmanı Zeliha Ünaldı da telefonla bağlanarak gençlerin sorularını yanıtladı.

KAMPUSTE TURUNCUYLA DİKKAT ÇEKECEKLER

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olan kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için ‘Dünyayı Turuncuya Boyayalım’ etkinlikleri kapsamında kampanyanın İzmir ayağına dahil olduklarını dile getiren Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Huriye Toker, kampanyaya katılan üniversite ve lise öğrencileri ile de farkındalık yaratılacağını ifade etti. Toker, şöyle dedi:

\"Öncelikle kadına yönelik şiddetin üçüncü sayfa haberlerinden kurtularak toplumsal tartışma gündemine alınması hedeflendi. Öte yandan üniversitede turuncu rengi sınav kağıtlarında kullanılacak, ayrıca kampus röportajları ile de konuya dikkat çekilecek.\"

FOTOĞRAFLI