Sinatra'nın hayatı film oluyor

Amerikalı yönetmen Martin Scorsese, 1998'de ölen Amerikalı aktör ve şarkıcı Frank Sinatra'nın hayatını filme çekecek.



Variety dergisinin haberinde, "Sinatra" adı verilecek filmin senaryosunu Phil Alden Robinson'ın yazdığı ve Universal Pictures ve Mandalay Pictures tarafından çekileceği belirtildi.



66 yaşındaki Scorsese'nin yönetmenliğini yapacağı filmde Sinatra'yı kimin oynayacağı belirtilmedi. Filmle ilgili proje için yıllardır uğraşıldığı, özellikle Sinatra'nın şarkılarının telif haklarını almanın zor olduğu kaydedildi.



11 kez Grammy ve 1 kez Oscar kazanan Frank Sinatra, 14 Mayıs 1998'de ölmüştü.



Scorsese, şu ana kadar "Taksi Şoförü", "New York Çeteleri" ve "Casino"nun da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yönetmenliğini yaptı.

