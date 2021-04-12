Sinan Ülgen: Kanal İstanbul'un geçiş garantisi üzerinden finansmanı, aslında bütün yükün Hazine tarafından üstlenilmesi demek

Kanal İstanbul inşaatının kamu-özel işbirliği modeliyle yaptırılacağı ve işletmeci şirkete dolar bazında garanti verileceğinin ortaya çıkması, “Yükü Hazine üstlenecek” yorumuna yol açtı.

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, kamuoyuna açıklanmayan Kanal İstanbul’un fizibilite raporundaki yatırımcıya verilecek garantileri yazmıştı. Toker, fener ve tahlisiye ile kılavuz hizmetlerinde garantilerin dolar bazında verildiğini belirtmişti.

Düşünce kuruluşu Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi’nin (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen Twitter’da, “Montrö orada durduğu sürece, bu gemiler Kanal İstanbul’u niye kullansın? Montrö’den çıkmayacağımıza göre, Kanal İstanbul’un geçiş garantisi üzerinden finansmanı, aslında bütün yükün Hazine tarafından üstlenilmesi demek” yorumunu yaptı.