Çiğdem Toker yazdı: İşte Kanal İstanbul’u işletecek şirkete fizibilite raporuna göre verilecek garantiler

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, kamuoyuna açıklanmayan Kanal İstanbul’un fizibilite raporundaki, kamu özel iş birliği modeliyle Ulaştırma Bakanlığı’nın Yüksel Proje şirketine ihale ettiği proje için yatırımcıya verilecek garantileri yazdı.

Rapordaki “Fener ve tahlisiye (kurtarma) ücretleri”, “Kılavuz hizmet ücreti” ve “Römorkör hizmet ücreti” garantilerini paylaşan Toker, “Öncesinde önemle vurgulayayım: Bu garantilerin, yakın zamanda revize edilip edilmediğini bilmiyorum. Ancak aktaracağım veriler devletin kayıtları altında” notunu düştü.

“Yabancı ticaret gemisi, yabancı yolcu gemisi, Türk bayraklı (kabotaj hariç) gemiler, Türk kabotajında çalışan Türk gemileri fener ve tahlisiye ücretleri gemi net ton değerine göre ABD Doları cinsinden belirlendiğini” yazan Toker, “Garanti için 7.850 net ton ağırlığındaki yabancı bayraklı ticaret gemisi esas alındı” dedi.

“Gemilerde 1.000 GRT'ye (gros ton) kadar 190 ABD Doları. Ek her 100 GRT için de 64 ABD Doları olarak öngörülüyor. ‘Garanti edilen ortalama gemi eşdeğeri’ ise hafta içi geçen ve tehlikeli yük taşıyan 14.000 gros tonluk yabancı ticaret gemisi olarak belirlenmiş” diyen Toker devamında da rapordaki hizmet bedelleri için dikkate alınması istenen koşullar şöyle aktardı:

“Tüm Türk bayraklı gemilerde %20 indirim; cumartesi günleri 12:00'den sonra ve pazar tam gün olmak üzere %50 zamlı tarife; tehlikeli yük taşıyan gemi ve tankerlere %30 zamlı kılavuzluk hizmeti; yolcu tipi gemilere %20 indirimli alacaktır.”

Toker son olarak Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerin römorkör kullanma koşulları şöyle tanımlandığını aktardı:

a) Nükleer güçle yürütülen, nükleer yük veya atık taşıyan, tehlikeli ve/veya zararlı yük veya atık taşıyan gemiler boy sınırlaması olmaksızın, römorkör hizmeti almak zorunda, b) Boyu 200 metre ve üzeri gemiler için 1 römorkör, c) Boyu 200 metre üzeri kimyasal tankerler, LPG tankerleri, petrol tankerleri gibi tehlikeli yük taşıyan gemiler 2 adet römorkörden hizmet almak zorunda.

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