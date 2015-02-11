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Spor

Sinan Şamil Sam: Profesyonel oluyorsanız bir bakıma kiralık katil oluyorsunuz

'Boğazımda varis oluştu, mide kanaması yaşadım, karaciğerimde sıkıntı çıktı, stent takıldı'

11 Şubat 2015 18:31

Kıtalararası Dünya Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. kariyerde ilerledikten sonra, risklerin arttığını belirten Sam, "Profesyonel oluyorsanız çok şeyi riske ediyorsunuz. Bir bakıma kiralık katil oluyorsunuz" dedi.

Sam, "Profesyonel boks acı bir iştir. Profesyonelliğe giriyorsanız, derece yapıp, şampiyonluklar elde edip o arenaya gitmelisiniz. Yoksa amatörden de boşuna olursunuz ve milli takıma bir daha gidemezsiniz. O zaman her şey biter. O yüzden 'Aşk şarabı acıdır, içme şaşkın' diyorum" ifadelerini kullandı.

Musa Samur’un AA’da yer alan haberine göre, profesyonelliğe geçildiği andan itibaren kariyerle ilgili çok şeyin riske edildiğinin altını çizen şampiyon boksör,  "Altyapınız yoksa, silahla nişan almayı bilmiyorsanız, nasıl kiralık katil olacaksınız? Profesyonel boks bir bakıma kiralık katilliktir. Sizi korumaları lazım, altyapınızın sağlam olması lazım. Profesyonel boks adım adımdır, 4 rauntla başlarsın, 12'ye çıktığınızda artık dünya klasmanındasınızdır. Büyüklerle dövüşmek zorunda kalırsınız, artık kaçış yoktur" diye konuştu.

 

Kırılmadık kemiğim kalmadı

 

Profesyonel boks yapmaya 1999 yılında başladığını hatırlatan Sam, kariyeri boyunca komaya girdiğini, yoğun bakımda da kaldığını söyleyen Şam, boksu ve ringleri özlemediğini dile getirdi. Şam, sözlerini şöyle sürdürdü: 24-25 sene bu sporu yapmışım, neyini özleyeceğim. 100 tane yumruk atıyorsun, 99 tane yiyorsun. Bir yumrukla maçı kazanıyorsun. Sonuçta 'dayak yemedim' öyle mi, bir de bana sorun. Vücudumda kırılmadık kemik, açılmadık gözaltı kalmadı. Gözümün altına 58, kaşıma 7 dikiş attılar, 12'den fazla ameliyat oldum. Bileğim kırıldı, liflerim yırtıldı. Fıtık ameliyatı oldum.

Sağlık sorunlarının sporu bıraktıktan sonra da devam ettiğini vurgulayan Sam, "Boğazımda varis oluştu. Mide kanaması yaşadım. Karaciğerimde sıkıntı çıktı, stent takıldı. Şu an sıkıntım yok. Ölüp de dünyayı kötülere mi bırakacağım. Tüm yaşadıklarıma rağmen ayağa kalkıp yürüyüp konuşabiliyorsam, nispeten düzelme var demektir. Tuz yemem yasak ama bazen ucunu kaçırıyorum. Karaciğer rahatsızlığı bulunanların fazla yorulmaması lazım. Yoksa gider 2 saat torba döver, ip atlarım" diye konuştu.

 

Kız kardeşinin karaciğeri olmadı

 

Sam, kilo verememesi nedeniyle kız kardeşinden karaciğer naklinin gerçekleşemediğini anlattı.

Bakanlıktan nakil için sıra beklediğini ifade eden Sam, "Olumlu sonuç çıkarsa nakil yapılacak. Canlıdan canlıya nakillerde kiloya önem veriyorlar. Kız kardeşimin kilosu bayağı düşük çıktı, bu nedenle kendisinden nakil olamadı. Rejim yaptım, kilo verdim ama son 4 kiloyu veremedim" dedi.

 

Bayandan boksör olmaz

 

Sinan Şamil Sam, boksun erkek sporu olduğunu ve kadınlara yakışmadığını savundu.

Kadın boksunun "tabiat kurallarına" aykırı olduğunu iddia eden Sam, "Bayandan boksör olmaz, fizik olarak mümkün değil. Göğüs faktörü, geniş kalça faktörleri var. Bayan boksör, gard aldığı zaman 'ördek' gibi durur. Kolu içeriden rakip fark etmeden çıkarmak gerekir. Göğsü olan bir insan bunu nasıl yapacak. Bayanların daha estetik işlerle uğraşması gerekir. Boks bayanların yapacağı iş değil" değerlendirmesinde bulundu.

Sinan Şamil Sam'ın annesi Sevim Sam ise oğlunun sağlığına dikkat etmediğini ve rejim yapmadığını söyledi.

Yaptığı yemekleri oğlunun yağsız ve tuzsuz bulduğunu belirten anne Sam, "Keşke doktorların önerilerine uysa. Karaciğer nakli konusunda umudum kızımdaydı. Hastanede de kaldık ama Sinan gerekli kiloyu veremediği için nakil olmadı. İnşallah olur, elim duada" ifadelerini kullandı.

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