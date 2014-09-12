Şampiyon boksör Sinan Şamil Sam 1 yıldır karaciğer bekliyor

Türkiye’nin boks sporunda yetiştirdiği en büyük isimlerden birisi olan Sinan Şamil Sam karaciğer nakli bekliyor. Sam, “1 yıldır nakil bekliyorum. Kadavra ve uygun ciğer bekleniyor. Akrabalardan kız kardeşim ile uygunluk oldu ancak aradaki yüksek kilo farkından dolayı nakil gerçekleşmedi. Beklemeye devam ediyorum. Normal hayatımı sürdürmeye devam ediyorum. Güvercinlerimi uçurup zaman geçiriyorum” dedi.

Hürriyet’ten Ali Can Yaycılı’nın haberine göre, kilosundan dolayı kendisine uygun karaciğer bulunamayan şampiyon sporcu 1 yıldır arayış içinde.

Sam, karaciğer yetmezliği ile ilgili olarak “Ben doğuştan hepatitim, taşıyıcıyım. Bir hepatit hastasının da devamlı dinlenmesi gerek. Ben dinlendim mi? Hayır. 20 yıl boks yaptım. Almanya’da yaşadığım yıllarda steroid (Özellikle sporcuların tercih ettiği, performans arttırıcı madde) kullandım. İşte tüm bunların sonucunda bu hastalıkla boğuşuyorum” dedi.

‘Uygun ciğer bulundu ama olmadı’

114 kilodayken sporu bırakan ve şimdi 140 kiloya çıkan Sinan Şamil Sam, “1 yıldır nakil bekliyorum. Kadavra ve uygun ciğer bekleniyor. Akrabalardan kız kardeşim ile uygunluk oldu ancak aradaki yüksek kilo farkından dolayı nakil gerçekleşmedi. Beklemeye devam ediyorum. Normal hayatımı sürdürmeye devam ediyorum. Güvercinlerimi uçurup zaman geçiriyorum” diye konuştu.

‘Her şey bana bağlı’

Sam sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doktorlar ‘şu kadar ömrün kaldı’ demediler. Zaten doktorların da bir şey söylemesi pek de önemli değil. Her şey bana, benim yaşamıma bağlı. Allah’ın dediği olur.

Organ nakli için kimseden öncelik istemedim istemem de. Başka insanların hayat şanslarını asla çalmak istemem. Ölümse ölüm. Sıram gelince, uygun organ bulununca nakil yapılır.”

‘İyi beslenmem lazım’

“Ben kimseden ne maddi ne de manevi bir yardım gördüm. Zaten Federasyon başkanı ile de düşmanız. Kendisi başkanlıktan anlamayan biri” diyen Sam, “İstanbul’daki Ahmet Cömert Turnuvası’na gelmedim. Zaten neden geleyim ki davet de gelmedi. Oraya tribünde oturmak için mi gideceğim. Hem zaten orada düzgün beslenemem de. Benim çok dikkatli beslenmem lazım. Sadece ıspanak, pırasa, mantar, bezelye, bamya ve fasulye gibi yiyecekler yemeliyim” dedi.

Türkiye’de boks sporunun bittiğini söyleyen Sam, “Türkiye’de boks bitmiş durumda, yerlerde sürünüyor. Sadece kadın boksuna umut bağlanmış. Dünyada kadın boksör diye bir şey yoktur. Ama biz onlara umut bağladık” ifadelerini kullandı.