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Politika

Sinan Oğan'ın MHP'den ihracı kesinleşti

Oğan, 10 Mart 2017'de disiplin cezasının iptaliyle dava açmıştı

19 Temmuz 2017 16:15

Sinan Oğan'ın MHP'den ihracına yönelik yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Oğan'ın partiden ihracı kesinleşmiş oldu.

Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sinan Oğan'ın Milliyetçi Haraket Partisinden (MHP) kesin olarak çıkarılmasına ilişkin disiplin cezasının iptali istemiyle açtığı davayı reddetti. 


MHP'nin avukatı Yücel Bulut, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, açılan iptal davasının kesin olarak reddedildiğini, davanın MHP lehine sonuçlandığını bildirdi.

Bulut, "Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda adı geçenin Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgisi ve irtibatı son bulmuştur" değerlendirmesini yaptı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu, 10 Mart 2017'de, parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar vermiş, Oğan disiplin cezasının iptali istemiyle dava açmıştı. 

 

"Hukuka uygun değil"



Sinan Oğan'ın avukatı Kürşat Ergün de kararın hukuka uygun olmadığını savunarak, ihraç kararının iptali için yeterli sebeplerin bulunduğunu iddia etti. 

Ergün, bu nedenle, ilgili mevzuat gereği yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.

 

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