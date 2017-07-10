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Medya

Sinan Oğan'dan Ahmet Hakan'a: Arkana gazetelerini tvlerini alıp sözlerimi çarpıtmayacaksın, varsa yüreğin...

"Türkiye'de bu kadar taciz, tecavüz, cinayet suçu işleyen Suriyeliler senden mi etkileniyor @ahmethc cevap ver"

10 Temmuz 2017 13:44

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki "Bak, Suriyeliler evine dönüyor Sinan Oğan" başlıklı yazısıyla ilgili olarak " Öyle arkana gazetelerini tvlerini alıp sözlerimi çarpıtmayacaksın @ahmethc varsa yüreğin istediğin platformda çıkacaksın karşıma göreceğiz!" dedi.

Oğan'ın kişisel Twitter hesabından Ahmet Hakan'a yönelik açıklamaları şöyle:

- Eğer sende zerre kadar vicdan, yürek, gazetecilik ahlakı var ise @ahmethc Suriyeliler konusunda söylediklerimi çarpıtmazsın.

- Vicdanlıysan @ahmethc "kadın, çocuk, yaşlı" başımızın üstüne, savaşma kabiliyeti olanları sahillerden toplayıp gönderelim dediğimi yazarsın.

- Eğer vicdanlıysan, gazetecilik ahlakına ve adabına sahipsen @ahmethc bu linkte dediklerimi olduğu gibi yazarsın.

- Bizim söylediklerimiz açıktır @ahmethc senin bunu yazacak cesaretin var mı? Linki izle

- Eğer iktidardan korkmuyorsanız, bizim söyleyeceklerimizi duyacak cesaretiniz var ise @ahmethc hazırla en zor sorularını çıkar ekrana sor!

- Cumhurbaşkanı Erdoğan bile bu hadisenin münferit bir sapıklık olduğunu söylediği halde sendeki bu kraldan çok kralcılık nedir @ahmethc

- Cinayeti işleyen sapıkların bu ilk icraatları değilmiş. Daha önce de engelli bir kadına tecavüze yeltenirken kimden etkilenmişler @ahmethc

- Türkiye'de bu kadar taciz, tecavüz, cinayet suçu işleyen Suriyeliler senden mi etkileniyor @ahmethc cevap ver!

- Ensar Vakfı'nda 45 çocuğa tecavüz eden sapıklar kimden etkilendi @ahmethc Hadi bunları da yaz. Varsa cesaretin...

- Biz seni dürüst, vicdanlı bilirdik @ahmethc üç beş sosyal medya yorumuna bakıp köşenden cevap yapıştıracak kadar dolduruşa hangi ara geldin?

- Hadi bunlardı da yaz @ahmethc iktidara geleceğiz, kadın, çocuk, yaşlı, engelli başımızın üstüne ama eli silah tutanları geri göndereceğiz.

- Öyle arkana gazetelerini tvlerini alıp sözlerimi çarpıtmayacaksın @ahmethc varsa yüreğin istediğin platformda çıkacaksın karşıma göreceğiz!

- Gazeteler elimin altında, tvler arkamda kaçak güreşirim dersen de bizim de arkamızda Türk milleti var, sosyal medyadan sana cevabı verirler!

- Sahilde kadın dikizleyen, nargile fokurdatan Suriyeliler eğer Türkiye'de bir olaya karışırsa sorumlusu sen ve senin gibilerdir @ahmethc

- Sinan Oğan, Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ yasaklı olduğu için değil, reytingi olmadığı için çıkarmıyoruz Tv'ye de @ahmethc hadi!

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Sinan OğanAhmet HakanSuriyeliler

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