Sinan Oğan: Yargıtay’ın MHP’de kurultay kararını onayladığını söyleyebiliriz

MHP’nin genel başkan adaylarından eski Iğdır MHP Milletvekili Sinan Oğan, Yargıtay’ın 15 Mayıs’taki kurultay kararını onayladığını söyledi. Oğlan, “Eğer aldığımız duyumlar doğruysa, basına yansıyanlar doğruysa 15 Mayıs kurultay kararımızı Yargıtayın da onayladığını buradan söylememizi mümkün. İnşallah Yargıtay bir karar vermese dahi 15 Mayıs'ta kurultayımızı yapacağız” diye konuştu.

Yargıtay’ın MHP’de olağanüstü kurultay yapılması yönündeki karar verdiği idda edilmiş, daha sonra partiye atanan Çağrı Heyeti Başkanı avukat Ayhan Erel yalanladı. Kendilerine bu yönde bilgi gelmediğini söyleyen Erel, “Böyle bir karar alınsaydı haberimiz olurdu. Doğru bilgi alınmadan yapılan bu tür haberler davaya zarar veriyor. Şu an bize gelen bir bilgi yok” demişti.

Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda partililerle bir araya gelen Oğan, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"AKP bile yüzde 49,5 oy almış genel başkanını değiştirmek için 22 Mayıs'ta kurultay yapıyor. 19 senedir MHP'yi tek başına iktidar yapamadınız, girilen yaklaşık 10'dan fazla seçimi kaybettiniz. Ancak en son getirdiğiniz nokta, Meclis'te MHP'yi, PKK'nın siyasal uzantılarının dahi gerisinde bırakmak oldu. Sizin bırakmanız için ne olması lazım? Bizim için bundan daha korkunç, bundan daha utanç verici ne olabilir. Meclis'te PKK'lıların önünden başınızı eğip gidip en dipte oturuyorsunuz ve hala o koltuklarda oturmaya devam ediyorsunuz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Türk milliyetçilerini Meclis'in dördüncü partisi yapmanıza izin vermeyeceğiz. Türk milliyetçilerinin gücü bu değil. Bu sizin yanlış yönetiminizin sonucudur. Bu sizin alın teri dökmemenizin sonucudur."

Süreç nasıl başlamıştı?



MHP'deki tartışmalı süreç, bazı muhalif il başkanlarının Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesine karar verilmesi için 15 Ocak'ta MHP Genel Merkezi'ne başvurmasıyla başladı.

Olağanüstü kongre talebine, genel merkezin yanıt vermemesi üzerine muhaliflerin avukatları, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde 5 Şubat'ta dava açtı. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 8 Nisan'da Kurultay Çağrı Heyeti oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi kararını verdi.

Büyük kongreyi toplantıya çağırmak üzere, kapatılan Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel, MHP Kurucular Kurulu Üyesi Ali Sağırve Bursa Üst Kurul Delegesi Mehmet Bilgiç'in Kurultay Çağrı Heyeti olarak görevlendirilmesine karar veren mahkeme, gerekçeli kararını 11 Nisan'da tamamladı.

Gerekçeli kararda, MHP'nin 1232 delegesinden 531'inin olağanüstü kongre talebinde bulunduğu, bu kişilerin talepte bulunmasına rağmen, MHP Genel Merkezi'nce olağanüstü büyük kongre çağrısı yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi. Gerekçeli kararda, MHP Tüzüğü'nün 63/3. maddesinde büyük kongre üyelerinin 1/5'inin başvurusu üzerine olağanüstü büyük kongrenin toplantıya çağrılabileceği hükmünün yer aldığı ifade edilerek, bu hükmün bu hususta partiye takdir yetkisi vermediği sonucuna varıldığı aktarıldı.