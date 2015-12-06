Sinan Oğan: Ülkücü ülkücüyü tehdit etmez

MHP’yi olağanüstü tüzük kurultayına götürmek için sahaya çıkan Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, Devlet Bahçeli’nin “Kongre salonuna giremezler” sözlerine “Ülkücü ülkücüyü tehdit etmez” diyerek tepki gösterdi.

Sözcü’nün haberine göre Sinan Oğan, seçimli kurultayda Genel Başkan seçilmesi halinde partide yapacağı değişim ve dönüşümü anlattı. MHP Lideri Bahçeli’nin MYK ve İl Başkanları toplantısında söylediklerini şöyle değerlendirdi:

“Son derece sakin ve güzel bir kurultay bekliyorum. Ülkücü ülkücüyü tehdit etmez. Biz PKK’yla AKP’yle mücadele etmişiz, bir an bile tereddüt etmemişiz, geri adım atmamışız. Ülkücü kardeşlerimizle o anlamda mücadele etmeyiz, ancak kucaklaşırız. Ülkücünün mücadelesi ülkücüyle değildir. Ülkücünün mücadelesi bölücüyle, teröristledir”

“Adaylığımda engel yok”

Oğan ”Sayın Genel Başkan benim için, ‘üye değildir, dolayısıyla aday olamaz’ dedi. Bu doğru değil. Benim partiden ihraç sürecim hukuksuz bir şekilde yapıldığı için mahkeme bunu bozdu. Siyasi Partiler Kanunu’nun 57. Maddesine göre bu karar kesindir ve temyize kapalıdır” dedi ve şu mesajları verdi:

“Kaynak ayrılmıyor”

MHP teşkilatlarına yeterince kaynak ayıramıyor. Bu Genel Başkanın tasarrufunda olmayacak. Mali kaynaklar eşit bir şekilde bütün illere, ilçelere dağıtılacak. İl ve ilçe teşkilatları o anlamda desteklenecek. Tüm teşkilatların eli rahatlatılacak ve seçimleri rahat girmesi için her türlü formül üretilecek.

“Delege fikrini söyleyecek”

1240 delegemizi, üç seneden üç seneye Genel Başkan seçimlerinde hatırlıyoruz. Biz bunu değiştireceğiz. Partiyi ve Türkiye’yi ilgilendiren bir konu mu var? Delegemizin de fikrini soracağız. 1240 delegeye elektronik ortamda fikrini sormak zor değil. Ülkü Ocakları Başkanlarımız Meclis’te mutlaka temsil edilecek

“En başarısız hükümet”

Bakmayın Sayın Davutoğlu’nun ‘Ortadoğu’da kuş uçsa haberimiz olur’ dediğine, AKP, gelmiş geçmiş en başarısız Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir”