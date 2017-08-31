T24 LogoT24 Logo
Politika

Sinan Oğan: MHP kurultayını ertelerse kapatılabilir

"Erteleme halinde parti, hukuka aykırılık nedeniyle kapatılma kararıyla karşı karşıya kalır"

31 Ağustos 2017 19:23

Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmayacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Amerika'nın Sesi ile gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli bir iddiada bulundu.

Oğan, MHP'nin kurultay için belirlediği 18 Mart 2018 tarihini ertelemesi durumunda kapatılabileceğini söyledi.

Siyasi Partiler Kanunu'na ve MHP tüzüğüne göre, iki yıldan geç veya erken olmamak şartıyla iki yılda bir olağan kurultay yapılması gerektiğini anımsatan Oğan; Meral Akşener, Koray Aydın gibi isimlerle birlikte MHP'de olağanüstü seçimli kurultay yapılmasını denediklerini ancak yargı eliyle engellendiğini dile getirdi.

Oğan, "Bunun ötesine ertelenmesi şansı yok. Erteleme yapılması halinde parti, hukuka aykırılık nedeniyle kapatılma kararıyla karşı karşıya kalır. Ama 1 günde 41 ilde 41 il kongresini yapan genel merkez yönetimi, zannediyorum 2018'i beklemeyecektir. Çünkü beklediği takdirde mevcut delegeler, muhalifler yani bizler tarafından etkilenmelerine açık hale gelecektir. Dolayısıyla da genel merkez beklemeden olağan kurultay tarihi erkene çekecek ve Kasım 2017 gibi yapacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

ETİKETLER

Sinan OğanMHPMeral AkşenerKoray Aydın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24