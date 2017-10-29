Sinan Oğan: İyi Parti'ye gidenler MHP'ye geri dönecek

MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, Türk milliyetçilerinin kalesinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu belirterek, mart ayında parti kongresinde değişimin gerçekleşmesi durumunda Meral Akşener’in kurduğu İyi Parti'nin anlamsız olacağını söyledi. Oğan, MHP Genel Başkanı olması durumunda, partiden kopup giden herkese çağrı yapacağını açıkladı.

İyi Parti'dekilerin MHP'ye geri döneceğini söyleyen Oğan, "Bugün eğer yeni bir parti kurulmuşsa, bu Milliyetçi Hareket Partisi'nde sürdürülen mücadelenin akim kılması neticesinde kopup giden arkadaşlarımızın kurduğu bir partidir, çoğunluk olarak. Yarın bu amaç hasıl olduğunda, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde beklenen ve özlenen değişim gerçekleştiğinde, yeni parti anlamsız kalacaktır, hükümsüz olacaktır" dedi.

"Yeni partinin anlamı kalmayacak"

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Oğan, şöyle devam etti:

"Yeni parti nereden çıktı ortaya? MHP'de bu mücadele başarılı olsaydı yeni parti kurulur muydu? 18 Mart 2018'de biz Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz, kongreye gireceğiz. MHP'ye yakışır bir olgunlukta, ülkücü iradenin kararıyla bir inşallah biz bunu yapacağız. O zaman yeni partiye giden arkadaşlar burada bu gerçekleştiği taktirde ne diyecekler? Elbette MHP'ye gelmek isteyecekler. Milliyetçi Hareket Partisi bu değişimi sağlayıp iktidara yürüyen bir parti olacaktır. Elbette MHP o zaman kucağını geniş açacaktır, yelkenlerine iktidar rüzgârı dolduracaktır. Bunun için bütün kopup giden arkadaşlarımıza çağrı yapacak, geri dönün diyecek. Yeni partinin artık bir anlamı o zaman kalmayacaktır."