Sinan Oğan: Genel Merkez kendini yalanlamazsa, 10 Temmuz'da yeniden tüzük kurultayı yapılacak

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili ve avukat Yücel Bulut, Ankara 3'üncü Asliye Mahkemesi'nin, 19 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda yapılan tüzük değişikliğine ilişkin ihtiyati tedbirle kurultayda alınan kararları durdurduğunu açıkladı. Bulut'un açıklamasının ardında MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, “Genel Merkez kendi kurultay kararını yalanlayıp vazgeçmezse kurultayımızı yapacağız. Bu şartlarda 10 Temmuz'da yeni baştan bir tüzük kurultayı gerçekleşecek” dedi.

NTV’nin canlı yayınına yayınına katılan Oğan, 19 Haziran’da yapılan kurultaya ilişkin Devlet Bahçeli’nin “MHP kurultayı Ankara'nın dışındadır, yok hükmündedir” sözlerine atıf yaparak, “Akyol şehir merkezinde değildir’ sözü saçma sapandır. MHP ilk kurultayını Adana’da gerçekleştirmiştir. Bu hakime göre MHP kapatılmalıdır. Büyükşehir yasasının geçtiğinde Asliye hakiminin haberi yoktur. Artık şehir merkezi diye bir yasa kalmamıştır.” diye konuştu.

Oğan’ sözlerini şöyle noktaladı:

“Genel Merkez kendi kurultay kararını yalanlayıp vazgeçmezse kurultayımızı yapacağız. Bu şartlarda yeni baştan bir tüzük kurultayı gerçekleşecek. Oradaki gündemle süreç takip edildiği takdirde 10 Temmuz öncesi bir kurultay yapılıp, orada genel başkan seçimi yapılacak. İtiraz edilmediği takdirde bu geçerliliğini korur. Bir Gemerek vakasıyla karşılaşabiliriz yine.