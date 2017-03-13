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Sinan Oğan da Avrupa programlarını iptal etti

Oğan, kararını yazılı açıklamayla duyurdu

13 Mart 2017 18:23

MHP Genel Başkan adayı ve 'Hayır' çalışmalarını sürdüren Sinan Oğan, "Hayırlı Avrupa Yürüyüşümüz" kapsamında Hollanda, Belçika, Almanya ve İsviçre’de düzenleyeceği programları  iptal ettiğini duyurdu. 

Oğan'ın yazılı açıklaması şöyle. 

"Türk devletine karşı Avrupa’nın çeşitli yerlerinde diplomatik teamüllerin tamamen dışına çıkılarak ve uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek yapılan saygısızlık ve ayıp, kabul edilemez bir hal almıştır. İlk olarak, Avrupa’da Türk devletine art niyetle yapılan faaliyetleri şiddetle kınadığımızın altını çizmek isteriz.

Almanya ve Hollanda’da canlı örneklerini en net haliyle gördüğümüz Türk devletine karşı hasmane girişim ve tavırlar, insani değerleri savunduğu belirtilen Avrupa medeniyeti ve geleneğinden söz konusu ülkeleri nasibini almadığını göstermiştir. Öte yandan, Hollanda’da masum vatandaşlarımızı hedef alan devlet şiddeti, Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye çalışan Avrupa’nın aslında bu konuda sınıfta kaldığını açık şekilde gözler önüne sermiştir.

Bu düşüncelerle, Türkiye ile ilişkiler düzelinceye ve Avrupa’da Türk vatandaşlarımızla sağlıklı diyalog ortamı yeniden kuruluncaya dek “Hayırlı Avrupa Yürüyüşümüz” kapsamında Hollanda, Belçika, Almanya ve İsviçre’de düzenleyeceğimiz programlarımızı iptal ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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