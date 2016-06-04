Sinan Oğan çağrı yaptı; MHP'de muhalifler birleşecek mi?

Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkan adayı olan Sinan Oğan, diğer adaylara birleşme çağrısında bulundu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; partililerle buluşmak üzere Şanlıurfa'ya gelen MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, kurultayın ikinci ve üçüncü turlarında diğer adaylarla birleşeceklerini söyledi.

Kurultay hakkında bilgi veren Oğan, "Adaylarımız olarak biz diğer arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Kurultayımız en az üç aşamalı bir yarıştan ibarettir. Birinci aşamada en az 607 oy almak lazım. Bu kadar adayın olduğu bir yerde bu kadar çok almak mümkün değil ancak ikinci ve üçüncü turlarda birleşme söz konusu olacaktır.

Çekilmelerini istemek doğru değil

Bununla ilgili görüştüğümüz arkadaşlarımız vardır. Ancak bunun için birinci turda bütün adayların ülkücülerin gönlündeki teraziye çıkması lazım. Bütün adaylar iddialıdır. Dolayısıyla adaylara şimdiden çekil demek, birinin diğerinin lehine çekilmesini istemek doğru değildir" diyerek ikinci ve üçüncü turlarda birleşmeler olacağını söyledi.

Bu dönemin Fatih Sultan Mehmet'i Atatürk'tür

Fatih Sultan Mehmet ile Atatürk'ün benzer yanları olduğunu söyleyen Oğan, "Fatih Sultan Mehmet bir çağı açıp bir çağı kapatmıştır. Elbette orada Türk bayrağı olacaktır, elbette orada Mustafa Kemal olacaktır. O dönemin Mustafa Kemal'i Fatih Sultan Mehmet'tir. Bu dönemin Fatih Sultan Mehmet'i de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Güneydoğu'nun pek çok ilinden vekil çıkaracağız

Oğan ayrıca Şanlıurfa'da milletvekili çıkartamamalarının milletin değil, partinin ve kendilerinin hatası olduğunu söyleyerek, bundan sonra hem Şanlıurfa'da hem de Güneydoğu'da MHP'li milletvekilleri çıkaracaklarını söyledi.