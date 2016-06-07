Sinan Oğan, hakkında "Aday olamaz" diyen Bahçeli yönetimine cevap verdi

Olağanüstü kurultay için hazırlıkların yapıldığı MHP’de, bu kez de genel başkan adaylarından Sinan Oğan’ın adaylığı tartışma konusu oldu. Bahçeli yönetimine göre, Sinan Oğan partiden ihraç edildiği için aday olamaz. Oğan’a göre ise Yargıtay’daki dosya engel değil.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Genel Merkez yönetimi, Oğan’ın “7 Haziran seçimleri sonrasında partiden ihraç edildiğini, mahkeme kararıyla geri döndüğünü ancak Genel Merkez’in de bu duruma Yargıtay’da itiraz ettiğini” belirterek “Oğan’ın parti üyeliği bulunmadığından aday olamayacağı” görüşünü savunuyor. Oğan ise “Yargıtay’daki temyiz dosyasının genel başkan adaylığını etkilemeyeceğini” iddia ediyor.

Oğan adaylığı ile ilgili tartışmalara şu yanıtı verdi: “Daha önce MHP beni ihraç etti; ancak hukuksuz bir şekilde ihraç ettiği için mahkeme kararıyla geri döndüm. Geri döndüğüm mahkeme kararında, ‘Bu karar kesindir’ diyor. Kararın kesin olması, ‘Bu karar itiraza, temyize açık değildir’ anlamını taşıyor. Ben artık MHP’nin üyesiyim. Mahkemenin kesin kararıyla beraber. Ancak Genel Merkezimiz kesin olan bu kararı Yargıtay’a taşıma yoluna gitti. Bunun hiçbir hukuki sonucu yoktur. Çünkü kesin olan karardan bahsediyoruz. Kaldı ki Genel Merkez beni, kesin olan kararı, Yargıtay’a taşıdığı için bir işlem de yapamıyorlar. Beni yeniden ihraç edemiyorlar, hakkımda soruşturma açamıyorlar, hakkımda bir konuşmamdan dolayı suçlayamıyorlar. Benimle ilgili bir sorun yok. Diğer arkadaşların durumu ihraca açık. İhraç mekanizması muhtemelen çalıştırılacak. Bunu etik görmüyorum. Rakipleri ihraç yoluyla saf dışına çıkarmak doğru değil, sahada yenmek lazım.”

Oğan neden ihraç edilmişti?

Eski Iğdır Milletvekili Oğan, 7 Haziran seçimlerinde aday gösterilmemesi sonrasında attığı tweet’ler yüzünden Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) sevk edilmişti. Oğan ihraç edilmiş, ardından karar iptal edilmişti. Yargıtay aşaması sürüyor. Oğan, 7 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyince, “Türk milliyetçilerinin partisi MHP, Osmanlı’nın başkenti, Türk dünyasının gözbebeği İstanbul’da HDP’nin gerisinde kaldı. Başarı nerede?” şeklinde attığı tweet’lerden dolayı Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) sevk edilmişti.